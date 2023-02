Karen Gillan se moque de sa propre pose d’affiche des Gardiens de la Galaxie Vol 3

Après plusieurs apparitions en tant que Nebula dans l’univers cinématographique Marvel, on pourrait penser que Karen Gillan serait habitué à adopter le bon type de pose héroïque. Cependant, sa position dans la dernière affiche promotionnelle pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 en est une dont même Gillan n’a pas pu s’empêcher de se moquer et d’assumer « l’entière responsabilité » dans une nouvelle vidéo TikTok.





Gillan a joué Nebula depuis l’original gardiens de la Galaxie en 2014. En tant que l’une des filles de Thanos, Nebula est passée de méchante à héroïne et s’est même battue dans Avengers : Fin de partie, et maintenant elle entreprend une autre mission avec le reste de l’équipe des Gardiens. Ce n’est probablement pas une mission qui l’oblige à se tordre le corps vers la gauche et à reposer nonchalamment une main derrière sa tête, ce qui est exactement la façon dont elle apparaît dans la nouvelle affiche des Gardiens. S’exprimant dans sa vidéo, Gillan a déclaré:

FILM VIDÉO DU JOUR

« D’accord, quelqu’un pourrait-il me dire à quoi je pensais quand j’ai décidé de poser comme ça sur une affiche internationale, mondiale, qui restera pour toujours? Je me souviens d’avoir fait cette pose et d’avoir pensé: » Je pense que j’ai l’air plutôt cool ici. ‘ J’assume donc l’entière responsabilité de ce choix, mais oh mon dieu, contre quoi est-ce que je m’appuie ? Que fait mon coude ? Peut-être que je devrais doubler et essayer d’en faire une chose.





Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 seront-ils la dernière apparition du MCU de Nebula ?

Studios Marvel

Karen Gillan a terminé le tournage Gardiens de la Galaxie Vol.3 en mai 2022, et à l’époque, elle semblait s’être presque résignée à ce que ce soit sa dernière sortie en tant que Nébuleuse. Célébrant son temps en tant que personnage, Gillan a écrit sur elle Instagram compte:

« Et c’est la fin de Nebula dans Guardians of the Galaxy Volume 3 !!!!! Je ne sais pas si Nebula reviendra au-delà de ça, il est possible que ce soit son dernier chapitre. Et si c’est le cas, alors je veux juste pour remercier @jamesgunn de m’avoir donné un personnage aussi intéressant, complexe et fascinant à jouer. J’ai apprécié cette exploration plus que tout autre personnage que j’ai joué. C’était une sacrée décennie. Merci d’avoir regardé… #nebula #gotgvol3 »

Une chose est claire, c’est que la finale de James Gunn Gardiens de la Galaxie Vol.3 va être une montagne russe d’action, de rires et plus que quelques larmes. Parlant de l’expérience de tournage l’année dernière, Gillan a révélé que la seule lecture du scénario suffisait à faire pleurer le casting. Parlant de sa lecture avec la co-vedette Pom Klementieff, Gillan a déclaré :

« Nous l’avons lu ensemble dans la même pièce, puis nous nous sommes regardés et nous étions en larmes… tellement émotifs. Vous en apprenez plus sur les personnages existants et à un niveau plus profond. Je suis vraiment excité à l’idée d’explorer Nébuleuse, post-Thanos. »

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est sorti en salles le 5 mai 2023. Écrit et réalisé par James Gunn, la suite met en vedette Karen Gillan dans Nebula, Pom Klementieff dans Mantis, Chris Pratt dans Star-Lord, Zoe Saldana dans Gamora, Dave Bautista dans Drax the Destroyer, Bradley Cooper comme Rocket et Vin Diesel comme Groot.