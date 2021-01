Karen Gillan reviendra-t-elle en tant que nébuleuse dans Thor: Love and Thunder?

gardiens de la Galaxie La star Karen Gillan pourrait bien se préparer à rejoindre la liste déjà empilée de la prochaine suite de Marvel Thor: l’amour et le tonnerre. L’actrice a récemment partagé des images de son arrivée en Australie, où la production sur Amour et tonnerre se prépare actuellement pour le tournage, ce qui conduit beaucoup à spéculer que cela signifie qu’elle s’habillera à nouveau en tant que Nebula pour les aventures futures de Thor et de ses amis.

Bien sûr, Karen Gillan être en Australie ne signifie pas nécessairement qu’elle est impliquée dans Thor: l’amour et le tonnerre, mais ce serait certainement une énorme coïncidence sinon. Nebula rejoignant le casting croissant de personnages n’est pas sans précédent, avec elle gardiens de la Galaxie co-star Chris Pratt confirmant la semaine dernière qu’il se préparait à voler vers les lieux pour ramener Star-Lord à Thor: l’amour et le tonnerre. Des gens comme Pom Klementieff et Vin Diesel seraient également fortement impliqués dans le projet, faisant de la Thor suivi quelque chose d’un Gardiens réunion. Asgardiens de la galaxie, si vous voulez.

La nébuleuse de Gillan a été vue pour la dernière fois dans l’épopée Marvel Avengers: Fin de partie et est maintenant considéré comme l’un des membres officiels de la gardiens de la Galaxie, ayant maintenant laissé sa méchanceté derrière elle et rejoignant l’équipage.

Thor: l’amour et le tonnerre devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel, avec des rapports de l’année dernière indiquant que le film ressemblera beaucoup à un film non officiel Avengers faire équipe. « En janvier, la suite de Taika Waititi, Thor: Love and Thunder, commence son tournage en Australie avec un casting tentaculaire qui s’assemble pour ce qu’un initié assimile à » une sensation Avengers 5 « , grâce à son ensemble », a déclaré le rapport.

Cela a récemment été confirmé par la star de retour Tessa Thompson, qui, tout en révélant quelques détails sur le voyage de son personnage Valkyrie dans le film, a suggéré que davantage de personnages du MCU plus large pourraient apparaître. « Ouais. Je peux taquiner qu’elle est définitivement le roi de New Asgard quand on la trouve », dit-elle. «Et comme ce fut le cas dans les quatre derniers, je dirais qu’elle fait partie d’une aventure qui impliquait Thor, dans le sens où ça s’appelle Thor: Love and Thunder. Et je dirais qu’il se passe des trucs sympas. Nous ont de nouveaux personnages; nous avons des gens potentiellement d’autres poches du MCU. Et puis nous avons des gens, peut-être, que nous avons déjà vus. «

Alors que certains éléments de l’intrigue de Thor: l’amour et le tonnerre Restez bien caché, Natalie Portman, qui revient sous le nom de Jane Foster, ne peut s’empêcher de révéler qu’elle s’habillera en tant que The Mighty Thor dans le film. Tout en discutant de sa formation pour le rôle et de ses connaissances sur l’histoire, l’actrice a clairement indiqué qu’elle allait assumer un certain rôle de super-héros. « Non. Très peu, essayant juste de s’entraîner à ressembler à une figurine d’action … Oui, The Mighty Thor, » taquina-t-elle avant de doubler avec, « The Jane Foster Thor s’appelle The Mighty Thor. »

Quelques détails concernant la direction de Thor: l’amour et le tonnerre ont été révélés lors du récent Disney Investor Day, avec Le Chevalier Noir La star Christian Bale a révélé jouer le méchant Gorr the God Butcher, un extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace. Thor: l’amour et le tonnerre est actuellement programmé pour sortir en salles le 18 février 2022. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Karen Gillan qui a partagé plusieurs images de son histoire Instagram.

Karen Gillan (Nebula) est arrivée à Sydney pour Thor: Love and Thunder pic.twitter.com/HKsGFSayQM – Thor: Nouvelles d’amour et de tonnerre (@lovethundernews) 7 janvier 2021

