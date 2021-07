Karen Gillan parle du troisième volet de « Guardians of the Galaxy »

L’arc narratif de Nebula, un personnage joué par Karen Gillan, a été l’un des plus intéressants que le MCU ait présenté dans un personnage mineur de la franchise. Après ses débuts en 2014 avec « Guardians of the Galaxy », le passage de méchante à anti-héros dans sa personnalité, ainsi que sa relation complexe avec Thanos et Gamora, lui ont progressivement permis de devenir une partie intégrante des Avengers dans « Endgame ». .

Mais il semble que ce ne soit que le début pour Nebula. Devant la promotion de « Gunpowder Milkshake », son nouveau film, Karen Gillan a partagé dans une récente conversation avec Collider quelques impressions sur l’avenir de son personnage dans le MCU.

Après avoir fait une brève apparition dans « Thor: Love and Thunder » sous la direction de Taika Waititi, Nebula reviendra au MCU dans le troisième et (apparemment) dernier volet de « Guardians of the Galaxy », qui a de nouveau été écrit et il sera réalisé par James Gunn, mais pas avant que le réalisateur ne puisse rendre son Noël tant attendu spécial avec les hors-la-loi de l’espace.

« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » est actuellement en pré-production, et bien que le tournage ne commence qu’en novembre, Karen Gillan a partagé ses impressions sur le script, révélant sa réaction à sa lecture pour la première fois.

« J’ai lu le scénario avec Pom Klementieff, qui joue Mantis. Nous l’avons lu ensemble et nous avons tous les deux pleuré et ri, mais c’était plein de larmes. C’est incroyable, je pense que c’est le travail le plus fort de James avec les Gardiens et c’est génial », a commenté Gillan.

À de précédentes occasions, Karen Gillan a exprimé son plaisir à travailler avec James Gunn, émue par la façon dont le réalisateur pleurait parfois pendant les répétitions de ses scènes avec Gamora, admirant la façon dont le cinéaste s’engage dans ses histoires.

Gunn, quant à lui, a indiqué que « Guardians of the Galaxy Vol. 3 » serait ses adieux à ces personnages. Le film a une date de sortie prévue le 5 mai 2023. Karen Gillan présentera « Gunpowder Milkshake » sur Netflix le 14 juillet.