Karen Gillan commence la préparation de la nébuleuse pour Guardians of the Galaxy Vol. 3

Il faudra peut-être quelques mois avant que James Gunn ne se mette au travail sur la photographie principale de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, mais le travail de pré-production est bien avancé, et une nouvelle vidéo et des images de Karen Gillan subissant un casting pour son rôle de Nébuleuse rappellent fortement que le travail d’un acteur dans le Univers cinématographique Marvel ne commence et ne se termine pas seulement par le tournage. L’actrice a partagé une série de clichés sur son compte Instagram et une vidéo du processus alors qu’il avait appliqué des moules sur son visage et son torse en vue de la création de ses prothèses le moment venu.

Karen Gillan se prépare à jouer Nebula dans ‘GUARDIANS OF THE GALAXY 3’ ???????? (via karengillan | IG) pic.twitter.com/QP6Xb3uFz8 – cosmique (@cosmic_marvel) 26 juin 2021

Alors que c’était une donnée, nous verrions Karen Gillan de retour dans son rôle semi-robotique dans le nouveau Gardiens film, cela n’aurait pas pu être dit il y a quelques années, car selon l’actrice elle-même, le plan initial était que Nebula meure dans le premier Gardiens film en 2014. Jusqu’à présent, elle est apparue dans deux Gardiens films, Avengers Infinity War et Fin du jeu, et devrait figurer dans le prochain Thor : Amour et Tonnerre et bien sûr la troisième tranche de la Gardiens séries.

Dans une précédente interview, elle a déclaré : » Quand je me suis connecté à Nebula, le tournage durait huit jours et elle était censée mourir dans le premier Gardiens film. Alors pour continuer et pouvoir faire évoluer le personnage et ensuite lui faire jouer ce rôle central dans Fin du jeu était incroyable. Je ne l’ai pas du tout vu venir. »

Elle a continué à discuter de la production du dernier Gardiens film, et a commenté que le script est probablement le meilleur du solo Gardiens films jusqu’à présent. « J’ai lu le Vol. 3 et je pense que c’est le meilleur de la trilogie. Je sais que nous sommes tous vraiment ravis d’avoir James Gunn de retour comme notre leader intrépide. Nous avons donc tous vraiment hâte de nous remettre ensemble . »

Alors que beaucoup pensent que les acteurs vont et viennent au fur et à mesure du tournage, les photos de Gillan prouvent que même des mois avant de se mettre devant une caméra, le travail de préparation pour faire partie de la magie d’un film Marvel est de longue haleine et pas exactement un promenade dans le parc. Lorsque la production arrivera enfin, les prothèses en cours de création nécessiteront des heures de travail minutieux de la part des artistes en coulisses à appliquer à l’actrice avant chaque tournage. Bien que cela puisse sembler une corvée, son travail de préparation n’est pas aussi ardu que certains de ses collègues.

Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous voyions constamment de nouvelles images de Natalie Portman, qui avait suivi une formation intense pour son prochain rôle dans Thor : Amour et Tonnerre, tout comme sa co-star Chris Hemsworth. Quand il s’agit d’obtenir tout juste à l’écran, on ne peut pas dire que l’équipe de Marvel Studios a laissé tomber quiconque dans les détails et le soin apportés à la production de la meilleure expérience cinématographique possible. Avec Gillan and Co clairement déjà bien avancé pour retourner à leur du gardien rôles, ce n’est qu’un petit pas de plus dans l’échelle du battage médiatique que nous avançons en attendant l’arrivée du film dans quelques années.

