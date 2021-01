Karen Gillan a confirmé son retour en tant que Nebula dans Thor: Love and Thunder

Le casting pour Thor: l’amour et le tonnerre continue de croître à mesure que la production approche. Karen Gillan, qui joue Nébuleuse dans l’univers cinématographique Marvel, a confirmé qu’elle reprendra son rôle dans la prochaine suite. Cela signifie que plusieurs membres clés du gardiens de la Galaxie La franchise jouera aux côtés de Chris Hemsworth, qui revient une fois de plus en tant que Dieu du tonnerre.

Karen Gillan a récemment fait la révélation sur son histoire Instagram. L’ancien Docteur Who La star répondait à certaines questions des fans quand on lui a suggéré de porter une perruque en préparation pour un rôle. Gillan a ensuite répondu en confirmant qu’il s’agissait de ses vrais cheveux, qui avaient été récemment coupés pour accueillir son retour en tant que Nébuleuse. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet.

Karen Gillan a parlé de ses préparatifs pour #Nébuleuse sur ses histoires IG. Comme elle est en Australie, mise en quarantaine pendant 14 jours avant de commencer le tournage pour #ThorLoveAndThunder#Thor# Thor4@karengillanpic.twitter.com/eETrNhiAlI – MARVEL FANS UNITED (@MARVELFANSUNI) 18 janvier 2021

« C’est la vraie affaire! Ce sont mes cheveux. Je les ai coupés l’autre jour en préparation pour Nébuleuse, pour que nous n’ayons pas à mettre TELLEMENT de cheveux dans le bonnet chauve, parce que j’ai tellement de cheveux que c’est incroyable! c’est tellement épais. «

Bien qu’elle ne dise pas carrément que c’est pour Thor 4, c’est le seul projet Marvel qui semble correspondre à la facture pour le moment. Les gardiens de la galaxie Vol. 3 est encore loin de la production, pour un. Non seulement cela, mais dans une autre histoire récente sur Instagram, Karen Gillan a confirmé qu’elle était arrivée en Australie, où le film sera tourné. D’autres membres de la distribution, comme elle gardiens de la Galaxie co-stars Dave Bautista (Drax) et Chris Pratt (Star-Lord) sont également arrivés récemment dans le pays. Compte tenu de ce qui s’est passé à la fin de Avengers: Fin de partie, avec Thor partant dans l’espace avec les Gardiens, cela a beaucoup de sens. Mais on ne sait pas quelle sera l’ampleur de leurs rôles, qu’il s’agisse d’un temps d’écran important ou de camées glorifiés.

Taika Waititi, qui a réalisé Thor: Ragnarok en 2017, revient à la barre Thor: l’amour et le tonnerre. Waititi reprendra également son rôle de Korg, le favori des fans. Tessa Thompson est également de retour sous le nom de Valkyrie, qui est maintenant le roi de New Asgard. Natalie Portman fera également son retour tant attendu du MCU en tant que Jane Foster. Comme annoncé au San Diego Comic-Con en 2019, Portman reprendra le flambeau de Thor. Le Chevalier Noir La star Christian Bale a été sollicitée pour jouer le principal méchant du film, Gorr the God Butcher. De plus, Matt Damon, qui a eu un bref rôle dans Ragnarok, rejoindrait également le casting.

C’est l’un des nombreux projets à venir dans le cadre de la phase 4 du MCU. D’autres films en cours de route incluent Veuve noire, Éternels, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Spider-Man 3, Lame et Docteur Strange dans le multivers de la folie. Spectacles comme WandaVision, qui a récemment fait ses débuts sur Disney +, font également partie de la phase 4. Une grande partie de la phase 5 est également tracée, avec Capitaine Marvel 2, Panthère noire 2, Les quatre Fantastiques et plus déjà annoncé. Thor: l’amour et le tonnerre devrait sortir en salles le 6 mai 2022. Cette nouvelle nous parvient via l’Instagram de Karen Gillan.

