‘Karate Kid’ et ses moments les plus emblématiques

Créée le 22 juin de 1984, ‘Karate Kid’ initié un intérêt pour les enfants pour arts martiaux au cours des années Années 80, marquant une génération entière avec certains de ses moments clés.

Le film avec Ralph Macchio Oui Noriyuki Morita, suivez la transformation d’un nerd du lycée nommé, Daniel Larusso, en un champion de karaté tandis que le Monsieur Miyagi il devient votre mentor physique et psychologique.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « Cobra Kai »: regardez le premier trailer de la troisième saison

Avant la première du trailer de la nouvelle saison de sa série retombées, «Cobra Kai», nous nous souvenons des moments les plus mémorables de ‘Karate Kid’.

Dans l’une des scènes les plus mémorables du film, le M. Miyagi visite le dojo de Cobra Kai pour demander au sensei d’arrêter d’intimider ses élèves à Daniel tout en l’entraînant pour le grand tournoi.

Au cours de la séquence, nous pouvons voir le genre de secte qui a créé le sensei chargé de Cobra Kai, et comment le Monsieur Miyagi abandonnez vos pensées pacifiques pour transformer la rivalité en quelque chose de plus vindicatif.







le Monsieur Miyagi Relevez le défi de former votre jeune sauterelle de manière unique et mystérieuse, y compris l’épilation et le polissage de voitures et la peinture de votre maison.

Même si LaRusso montre un certain scepticisme quant aux techniques d’apprentissage des arts martiaux et devient frustré dans ses tentatives, sentant qu’il n’a rien appris sur Karaté, le jeune apprenti apprend à faire confiance à son mentor lorsqu’il découvre que ces tâches quotidiennes ont grandement élevé ses capacités défensives.

La scène finale du film est un combat pour le titre de champion, dans lequel LaRusso bravement fait face au redoutable Johnny Lawrence de Cobra Kai.

Alors que LaRusso boite au combat, il devient clair qu’il souffre terriblement, comme dans son précédent duel contre Tommy il a subi un coup grave qui l’a blessé à la jambe.

Dans le moment où Daniel s’allonge par terre et lutte pour récupérer, Tommy laisse tomber la phrase « Mettez-le dans un sac » Johnny, seulement pour regarder en état de choc alors que Daniel se lève et adopte la position de combat emblématique d’un pied.