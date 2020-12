Karate Kid Cast se réunit avec Josh Gad pour parler de la saison 3 de Cobra Kai

Avec la série suite Cobra Kai rappelant à tous les joies de Le Karaté Kid, quel meilleur moment pour Congelé 2 Josh Gad pour rassembler les acteurs et les cinéastes de la franchise de films bien-aimée des années 80 et de la série à succès pour une autre dose de nostalgie dans le dernier épisode de Réunis à part. Mettant en vedette des rivaux à l’écran Ralph Macchio et William Zabka, qui ont bien sûr récemment repris les mains Cobra Kai, les épisodes ramènent également Elisabeth Shue, Tony O’Dell, Ron Thomas et Randee Heller, qui a joué la mère de Daniel LaRusso. L’épisode devrait rattraper les fans qui attendent avec impatience l’arrivée de Cobra Kai série 3.

« Tu vois, voici le truc, Josh. Je fais en quelque sorte déjà une réunion de ce film chaque semaine maintenant », a plaisanté Macchio, faisant référence à la série de continuation à succès, qui a commencé sa vie sur YouTube avant de passer au géant du streaming Netflix.

Zabka a volé dans le Réunis à part Zoomez avec aplomb, se présentant avec le même flair méchant qui a tourmenté le Daniel-San de Macchio il y a toutes ces années. «Tu ne pourrais pas partir assez bien seul, n’est-ce pas, petit twerp? a déclaré l’acteur en entrant dans la réunion. « Non, tu devais le pousser. Maintenant tu vas payer! » À ce stade, il est difficile de savoir où se termine William Zabka et où commence Johnny Lawrence.

La paire unira à nouveau ses forces lors de la troisième saison très attendue de Cobra Kai arrive sur Netflix au début de l’année prochaine. Reprenant 34 ans après le premier Karate Kid film, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso.

La bande-annonce de la saison 3 de Cobra Kai montre que les personnages devront faire face aux répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la deuxième saison. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel et Johnny doivent réévaluer l’étendue de leur propre implication dans les événements qui l’ont amené là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie pour leurs élèves. Le drame atteint loin dans la saison 3, avec Robby (Tanner Buchanan) maintenant enfermé pour avoir blessé Miguel. Pendant ce temps, Hawk (Jacob Bertrand) est à nouveau tourmenté par l’intimidateur du lycée Kyler (Joe Seo), et John Kreese (Martin Kove) resserre son emprise sur Cobra Kai, inculquant une fois de plus à ses étudiants un code moral très discutable.

Mis à part l’éthique du mélodrame et du karaté, la bande-annonce récemment publiée montre Daniel et Johnny se battant côte à côte, donnant des coups de pied et se frayant un chemin à travers les méchants en tant que nouveaux et améliorés Tango et Cash, ce qui devrait s’avérer un plaisir absolu pour les fans.

Heureusement, la troisième saison de Cobra Kai a réussi à éviter tout retard dans le contexte de la situation mondiale actuelle, la série étant en mesure de terminer la production et de tout terminer avant que l’industrie du divertissement ne soit interrompue pour une durée indéterminée il y a quelques mois. La série s’est avérée être un énorme succès pour Netflix, le service révélant en octobre que l’émission avait déjà été renouvelée pour une quatrième saison. Netflix sera présenté en première Cobra Kai saison 3 le 8 janvier 2021. Cela nous vient grâce à la chaîne YouTube officielle de Josh Gad.

Sujets: Karate Kid, Cobra Kai, Netflix, Reunited Apart, Streaming