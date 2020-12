Karamo Brown s’associe à l’Armée du Salut malgré l’héritage anti-LGBT

Œil queer La star Karamo Brown en a classé certains au sein de la communauté LGBT + en s’associant à l’Armée du Salut, malgré la longue histoire de l’organisation caritative en matière de discrimination anti-LGBT +.

La star de télé-réalité a publié lundi 7 décembre une publicité sponsorisée pour la campagne de financement de Noël de l’organisation via Instagram et Twitter, sonnant une cloche de don et encourageant les fans à donner de l’argent.

Il a déclaré: «Tellement excité d’aider l’Armée du Salut américaine à sauver Noël cette année! En raison de la pandémie de COVID-19, les vacances seront plus difficiles pour nos voisins les plus vulnérables.

«Faites un don via RescueChristmas.org pour fournir de la nourriture, un abri et des cadeaux sous l’arbre aux familles dans le besoin! 🎄🎁 ».

La star a également mené une interview avec Gens magazine pour promouvoir le partenariat. L’entrevue de sept minutes n’a pas abordé le bilan anti-LGBT + de l’organisme de bienfaisance, bien que Brown ait dit qu’il avait auparavant vu «de près et de première main» le soutien du groupe à «certains des jeunes LGBT avec lesquels je travaillais».

L’organisation, qui a été obstinée pendant des années sur son piètre bilan sur les questions LGBT +, soutient qu’elle n’est pas homophobe, mais adhère à l’enseignement selon lequel le sexe gay est un péché et que les unions homosexuelles sont invalides.

Bien que l’organisme de bienfaisance affirme qu’il ne discrimine pas les personnes LGBT + dans le besoin, des documents internes ont fait surface en 2014, détaillant les politiques qui interdisent activement aux homosexuels de servir en tant qu’officiers à moins qu’ils ne restent célibataires.

L’interdiction des dirigeants gays est claire: «Les rôles de leadership dans les activités confessionnelles telles que l’enseignement ou la tenue de rôles d’officier local exigent une certaine adhésion à des croyances spirituelles constamment maintenues. Cela s’appliquerait à toute conduite incompatible avec les croyances de l’Armée du Salut et inclurait les relations homosexuelles. »

Karamo Brown a exhorté à «demander à l’Armée du Salut de changer son comportement».

Compte tenu des tensions de longue date entre la communauté LGBT + et l’Armée du Salut, l’implication de Karamo Brown dans le groupe a sans surprise suscité la colère.

le Œil queer star initialement désactivé commente la publication sur Instagram, où elle est marquée comme «partenariat payant». Mais sur Twitter, où cela n’a pas été signalé comme tel, les personnes LGBT + ont remis en question l’accord.

Un utilisateur a écrit: «La meilleure chose que vous puissiez faire pour aider est d’exiger que l’Armée du Salut s’approprie et change son comportement envers les personnes LGBTQ qui viennent à eux dans le besoin désespéré.

«Cela sauverait beaucoup plus de vies et serait une bonne utilisation de votre plateforme! Vous êtes le gars de la culture, je suis sûr que vous pouvez le faire.

Un autre a ajouté: «Mec. Allons. Soutenir les refuges pour sans-abri et s ** t. Mais à travers une organisation anti-LGBTQI +. Sérieusement. »

« Il n’y a aucune aide pour vous en tant que couple gay. Si vous et votre ami acceptez de rompre et d’être placés séparément dans un logement, nous POURRONS envisager de vous aider.

Mais c’est douteux compte tenu du nombre de personnes dignes qui vous attendent. «

C’est ce qu’ils m’ont dit quand je leur ai demandé de l’aide. – Ours bipolaire (@MisterDarke) 8 décembre 2020

Un homme s’est souvenu d’une expérience homophobe avec un service de l’Armée du Salut, après avoir appris que lui et son petit ami ne recevraient de soutien que s’ils rompaient et étaient placés séparément dans un logement.

Il a écrit: «C’est avec qui vous vous alliez. C’est avec qui vous travaillez. Cela fait près de deux décennies que je suis allé chez eux pour obtenir de l’aide au plus désespéré, et je ressens toujours cette glace et ce mépris dans la voix de cet homme au téléphone. Je ressens toujours la haine à peine contenue dans sa voix.

«Ils peuvent essayer de nous assurer qu’ils ne sont pas anti-LGBTQIA tout ce qu’ils veulent. Je sais de première main à quel point ce groupe nous déteste. Ce n’est pas un groupe avec lequel un membre de notre communauté devrait travailler. Sonnez votre cloche ailleurs.

L’Armée du Salut ne s’est jamais pleinement excusée pour son histoire sordide anti-LGBT +.

Ces dernières années, l’Armée du Salut a cherché à saper le boycott de la communauté LGBT +, publiant d’innombrables déclarations suggérant que son héritage anti-LGBT + est un «mythe» basé sur la «désinformation».

Mais malgré les tentatives à la Trump de rejeter les critiques comme des fausses nouvelles, c’est un fait objectif qu’entre les années 1980 et 2010, l’organisation a fréquemment déployé la puissance de sa présence aux États-Unis et dans le monde pour faire pression contre les droits LGBT +.

En 1998, l’organisme de bienfaisance a choisi de rejeter un contrat de 3,5 millions de dollars avec San Francisco, ce qui a perturbé les dispositions pour les sans-abri, car la ville exigeait des entrepreneurs qu’ils fournissent des avantages au conjoint à la fois aux partenaires de même sexe et aux partenaires de sexe opposé des employés.

En 2004, il a menacé de fermer des abris à New York, encore une fois sur une règle de non-discrimination – en même temps que l’organisme de bienfaisance tentait également de conclure un accord avec le président George W Bush pour exempter les organismes de bienfaisance religieux bénéficiant d’un financement fédéral de ordonnances municipales interdisant la discrimination anti-LGBT +.

L’organisme de bienfaisance a également déployé sa puissance à l’échelle internationale. En 1986, en Nouvelle-Zélande, il s’est opposé à la dépénalisation de l’homosexualité – l’une des seules positions pour lesquelles il s’est pleinement excusé depuis – tandis qu’en 2000, en Écosse, il a fait pression contre l’abrogation de l’article 28, qui interdisait la «promotion» de l’homosexualité dans les écoles.

En Australie, en 2016, l’Armée du Salut a retiré son soutien du programme de lutte contre l’intimidation Safe Schools, au milieu d’attaques sifflantes contre le programme de la part d’activistes homophobes qui prétendaient promouvoir «l’expérimentation sexuelle radicale» et voler les enfants de leur «innocence».

Pendant de nombreuses années, l’organisme de bienfaisance a annoncé des services de thérapie de conversion sur son site Web sous une liste de ressources sur la «dépendance sexuelle», ne les supprimant qu’en 2013.

En 2017, un centre de l’Armée du Salut à New York a été giflé d’un procès pour avoir mis en œuvre des politiques discriminatoires à l’égard des personnes trans, parmi un certain nombre de refuges de la ville accusés d’avoir «attribué des chambres en fonction du sexe d’un patient attribué à la naissance plutôt que de son identité de genre. , soumettre les patients à des examens physiques et forcer les patients transgenres à s’installer dans des pièces séparées ».

Ces dernières années, l’organisme de bienfaisance est devenu plus sensible à son image publique, sinon à ses croyances réelles. En 2018, les bénévoles ont été avertis de ne pas discuter de «sujets d’actualité comme le mariage LGBTQ» après «une augmentation du nombre de plaintes concernant les commentaires faits sur les réseaux sociaux par les officiers et le personnel de l’Armée du Salut».

Karamo Brown a déjà fait face à des réactions négatives.

Brown a attiré l’attention dans le passé pour sa volonté de travailler avec des politiciens anti-LGBT +, défendant son amitié avec l’ancien attaché de presse de Trump, Sean Spicer après leur apparition sur Danser avec les étoiles ensemble en 2019.

Il est le seul membre des Fab Five à s’être publiquement engagé avec l’administration Trump, visitant la Maison Blanche en 2018 pour rencontrer le personnel de la deuxième dame Karen Pence.

À l’époque, il a déclaré: «J’ai été agréablement surpris par leur ouverture et leur réceptivité. Maintenant, cela ne va pas faire de moi un républicain, mais cela me donne de l’espoir.

RoseActualités a contacté les représentants de Karamo Brown pour commentaires.