Kanye West vient-il de donner un débardeur à Chris Brown?

Chris Brown a partagé une photo sur Instagram, posant à côté d’un tank, remerciant Kanye West pour le cadeau.

Chris Brown s’est rendu mardi sur Instagram pour fléchir ses nouvelles roues, offertes par Kanye West. La photo montre Brown debout au-dessus de la roue arrière, et la légende dit: “MERCI KANYE. “Sans autre explication quant à Pourquoi Kanye remettrait son tank, c’est juste que nous creusions. En août, Interne du milieu des affaires a rapporté que le véhicule de choix de Kanye dans le Wyoming, où il résidait, était un char haute performance de 500 000 €, également connu sous le nom de Ripsaw EV2. Le char de luxe est le véhicule à chenilles le plus rapide du marché et a été conçu à l’origine pour un usage militaire. Naturellement, vous vous demandez peut-être maintenant comment Kanye a réussi à obtenir une qualité militaire, haute performance, ultra-rapide, vraisemblablement très char lourd tout le chemin du Wyoming à Los Angeles – où vit Brown – ou pourquoi il voudrait lui faire un si grand geste en premier lieu, ou pourquoi Brown le partagerait avec désinvolture sur Instagram sans nous donner aucune réponse à ces évidents curiosités. Ce n’est cependant pas la première fois que Kanye offre un véhicule à quelqu’un. De retour en 2019, il a offert à son manager un SUV Laborghini pour son anniversaire. Ni Chris Brown ni Kanye West n’ont développé ce don massivement généreux, et bien que nous n’ayons pas la moindre idée de ce que pourrait être la trame de fond ici, faites-nous part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. [via]