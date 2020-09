Kanye West veut déménager dans le Wyoming, mais Kim ne peut pas

03.09.2020 11h30

Kanye West pense que la famille est la plus importante, après tout, lui et sa femme Kim Kardashian ont quatre enfants: North, Saint, Chicago et le petit Psaume.

Kanye West est un homme de famille à part entière et quand il s’agit de sa femme et surtout de ses enfants, le rappeur autrement sérieux aime aller dans les ravissements.

“La famille est la clé du monde”

L’homme de 43 ans a maintenant clairement expliqué à quel point les petits étaient importants pour lui dans le podcast «Cannon’s Class»: «Il est vrai que la famille est la clé du monde – de notre famille immédiate à nos amis et notre famille, nos employés et les nôtres Famille, notre ville et notre famille, notre état et notre famille, notre pays et notre famille, notre monde. “

Et l’Américain a en outre révélé: «La culture de l’humanité doit être la famille. Une culture familiale. Mais la conception de nos villes, la conception de nos écoles, il y a beaucoup de choses qui servent à ne pas profiter aux familles. Ils devraient créer une séparation. “

Il cherche une nouvelle maison

Apparemment, le musicien a actuellement manifesté son intérêt pour le “Double Doc Ranch” dans la ville de Cody aux États-Unis et envisage de trouver une nouvelle maison pour son bonheur.

Il y a quelques jours, il avait déjà visité la propriété. Le ranch, où les chevaux sont élevés et entraînés, abrite déjà trois chevaux appartenant au clan Kardashian West, comme l’a rapporté TMZ.

Elle étudie toujours

Selon l’épouse de Kanye, Kim Kardashian, la famille de la star du hip-hop envisage de déménager dans le pays pour le long terme – mais le diplôme en droit actuel de Kim rend la tâche difficile.

La reine de télé-réalité doit rester en Californie au moins jusqu’en 2024 pour y passer son examen du barreau.

Ils veulent aller au Wyoming

Dans une interview il y a quelque temps, elle a déclaré: «Je sais que mon mari veut déménager dans le Wyoming, mais j’adore la Californie. Franchement, le ciel, l’air, tout est différent dans le Wyoming. J’aime cela. C’est un endroit merveilleux et mes sœurs et moi voulons tous y avoir un ranch. Nous étions là récemment pour conduire du bétail. C’était merveilleux.”

