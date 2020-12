Kanye West, Travis Scott et Rihanna ne peuvent pas en avoir assez de Kevin Parker

Si vous n’avez pas encore vérifié le travail de Kevin Parker, cela peut changer lorsque vous entendez ses collaborations de renom avec des artistes comme Kanye West, Travis Scott, Kendrick Lamar et la bien-aimée Rihanna. Sans oublier que ce ne sera pas la pointe de l’iceberg pour cet artiste musicalement diversifié.

Largement connu en tant que chanteur, auteur-compositeur, interprète, enregistreur et producteur de musique pour le projet musical Tame Impala, Parker continue de se faire un nom dans l’industrie. Les fans et les artistes ne semblent pas en avoir assez de lui.

Kevin Parker de Tame Impala se produit lors d’un festival de musique | Noel Vasquez / FilmMagic

L’ascension de Kevin Parker vers la gloire

Il n’est pas rare de découvrir que de nombreux musiciens talentueux ont commencé tôt dans la vie. Parker n’est pas différent, car sa fascination pour la musique l’a captivé dès sept ans quand il a commencé à écrire et 12 ans quand il a commencé à enregistrer de la musique, selon Cosmic Magazine. On dit que tout a commencé quand il « [happened] sur une paire de magnétophones à deux pistes de son père [and] est devenu obsédé.

Cosmic rappelle également le changement de nom de Parker de Dee Dee Dums à Tame Impala car il sonnait plus psychédélique, conduisant à des offres majeures et à son premier album, Haut-parleur, en 2010. Il sortira plus tard plus d’albums studio, titrera le Coachella Valley Music and Arts Festival, et sera choisi pour diriger le Bal des Gouverneurs 2020 aux côtés de Stevie Nicks et d’autres grands noms.

Vice explique que «le projet de Kevin Parker n’est peut-être pas le plus grand groupe de rock du monde – ni même le meilleur – mais il a défini le son des années 2010 plus que n’importe lequel de ses pairs. Il n’y a pas un autre artiste qui «a mieux capturé comment les genres ont été pollinisés de façon croisée tout au long des années 2010 que Tame Impala, le projet psych-rock.

La musique de Tame Impala a capturé des fans de partout dans l’industrie

D’abord et avant tout, les fans ont décrit Tame Impala à YouGov comme «un grand interprète, atmosphérique, agréable à la foule, beau et visuel» dans une collection de 1 646 interviews. La liste des compliments lancés au musicien n’est pas non plus présélectionnée. En vérité, de nombreux fans louent Parker pour sa polyvalence, ses talents d’instrument et d’écriture, et bien plus encore.

Un fan de Reddit explique que «Kevin Parker est probablement l’un des meilleurs musiciens que j’ai jamais entendu. Il y a tellement de raisons pour lesquelles j’aime sa musique et pourquoi il continue de m’inspirer. J’essaie toujours de me diversifier et d’écouter différents types de groupes et de genres, mais Kevin a un style si distinct qui rend sa musique si addictive pour moi.

C’est son style distinct qui attire tellement l’attention, à la fois des fans et des collègues musiciens. Sans oublier que Parker n’a jamais été un artiste qui a peur de prendre des risques. Un fan fait l’éloge du fait que, par-dessus tout, il n’a pas «peur de faire les choses dans le mauvais sens» et embrasse ses différences musicales.

Kanye West, Travis Scott et Rihanna ne peuvent pas se lasser de Kevin Parker

Si les critiques des fans n’expriment pas le talent de Kevin Parker, alors les noms populaires seront le facteur convaincant. Nul autre que des artistes à succès comme Kanye West, Travis Scott et Rihanna font partie des nombreux noms reconnaissables à reconnaître son talent. Il était plus qu’heureux de partager les expériences incroyables lors d’une interview avec Billboard.

Parker a été ravi de découvrir qu’il a fait la coupe exclusive de l’album de West VOUS, en disant «J’ai été complètement frappé par les étoiles, évidemment,» en travaillant avec lui. «Ma contribution a fini par être de la batterie sur la dernière chanson [‘Violent Crimes’]. »

Non seulement il a fait une apparition dans «Violent Crimes», mais il a collaboré avec Travis Scott, co-écrivant «Skeletons». Parker a révélé que « [Scott’s] le directeur a pris contact et a dit qu’il était un grand fan [and suggested we] se retrouver si jamais j’étais à LA »

Son succès ne s’est pas arrêté là. Rihanna a eu vent de la chanson de Parker « New Person, Same Old Mistakes » et l’a tellement appréciée qu’elle en a fait une reprise sur son album ANTI. La chanson est originaire de l’album 2015 de Tame Impala Courants.

Avec un catalogue d’œuvres incroyables déjà à son actif et des fans de partout dans l’industrie de la musique, Kevin Parker semble prêt à continuer à faire de la bonne musique pour les années à venir.