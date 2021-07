Kanye West sort un nouvel album Donda cette semaine ? Tous les indices et théories

Le nouvel album de Kanye West pourrait arriver plus tôt que les fans ne le pensent, car des sources anonymes laissent entendre que le rappeur sort une sortie surprise.

Les rumeurs sont apparues sur le chien de garde des célébrités Deux Moi, qui a partagé des informations anonymes affirmant qu’un certain rappeur milliardaire sortirait un album et un court métrage. Et bien que le rappeur n’ait pas été nommé, tous les signes pointent vers l’ouest.

Kanye West sort-il son nouvel album « Donda » cette semaine ?

Voici une ventilation de tous les indices qui suggèrent que West sort un album et ce à quoi nous pouvons nous attendre de la sortie.

Des sources disent que l’album de West sortira le 16 juillet.

Une source affirmant avoir écrit sur la rumeur de l’album a affirmé qu’un « homme mystérieux qui est une direction » sortirait un album avec Drake. La source a déclaré que l’album sortirait jeudi ou vendredi, tandis qu’un article de suivi affirmait qu’il était prévu pour une sortie à minuit.

Source : Deux Moi

L’indice de « direction » semble être un cadeau mort cependant, compte tenu de la querelle de West avec Drake et des rumeurs selon lesquelles le rappeur canadien aurait eu une liaison avec Kim Kardashian, cette collaboration semble hors du champ gauche.

Cela dit, Drake est connu pour régler ses différends avec d’autres musiciens, car il avait déjà collaboré avec Chris Brown après une querelle de longue date au sujet de leur ex-Rihanna.

Source : Deux Moi

Un autre indice est que Deux Moi dit que la libération proviendrait d’un « rappeur milliardaire ».

West a atteint le statut de milliardaire en 2020 grâce à son impressionnant catalogue de musique et à sa marque de mode Yeezy, entre autres investissements.

Cet indice exclut tous les rappeurs à l’exception de Jay Z, qui est également milliardaire, mais étant donné que West fait allusion à un nouvel album depuis plus d’un an, nous pouvons probablement exclure un nouvel album de Jay Z pour le moment.

West devrait sortir un court métrage avec l’album.

Les dénonciations de Deux Moi comprenaient également une référence à un court métrage qui devrait être diffusé en direct le jour de la sortie de l’album.

West avait précédemment diffusé en direct la sortie de son album « The Life Of Pablo » de 2016 et de son album « Ye » en 2018.

De même, il a été révélé plus tôt cette année que l’équipe de West travaillait sur un documentaire Netflix sur la vie du rappeur. Est-il possible que ce documentaire soit le film promotionnel d’un nouvel album ?

Le 10e album de West est très attendu.

Les rumeurs selon lesquelles le 10e album de West est en route circulent depuis mars 2020, lorsque Pusha T a déclaré qu’il travaillait avec le rappeur sur un nouveau projet.

Cependant, comme beaucoup d’entre nous, le travail de West a été quelque peu interrompu par la pandémie, selon Pusha T.

Plusieurs entretiens avec West ont également confirmé que le père de quatre enfants travaillait sur un album au Mexique.

Le nouvel album de West devrait s’appeler « DONDA ».

À l’été 2020, West a tease une liste de chansons pour l’album qui, selon lui, s’appellerait «DONDA», du nom de sa défunte mère. Il a également déclaré que l’album sortirait le 24 juillet 2020, ce qui ne s’est pas produit.

Le lendemain de la sortie de l’album, West a même tweeté un aperçu de la pochette sans aborder le fait que l’album n’était toujours pas disponible. L’année suivante a été remplie d’indices selon lesquels West préparait quelque chose mais, toujours, aucune libération.

En juin 2021, le manager de West, Abou « Bu » Thiam, a confirmé qu’un nouvel album allait bientôt arriver dans un commentaire désormais supprimé sur Instagram qui aurait dit : « WestDayEver. Album OTW.

West avait utilisé l’expression « WestDayEver » un an avant d’annoncer une série de sorties musicales et de mode.

On ne sait pas, cependant, si l’album conservera le nom « DONDA ». Les albums de West sont connus pour subir de nombreuses itérations et changements de nom. En 2016, West apportait toujours des modifications à « La vie de Pablo » même après sa sortie sur les plateformes de streaming.

Il est donc difficile de prévoir la forme finale de « DONDA » à l’heure actuelle mais, si l’on en croit les rumeurs, nous n’avons pas longtemps à attendre avant de le découvrir.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.