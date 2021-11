Kanye West se dit prêt à mettre fin à son différend avec Drake

Depuis environ 2009, les rappeurs et producteurs de hip hop Kanye West et Drake sont mêlés à une sorte de « bagarre publique », dans laquelle tous deux ont constamment fait des commentaires publics contre le travail de l’autre dans l’environnement musical.

Aussi divertissantes que puissent être ces attaques dans les médias, West a déclaré qu’il était prêt à mettre fin à cette rivalité. Ces déclarations émergent quelques jours seulement après son apparition sur le podcast « Drink Champs », dans lequel le chanteur de « Gold Digger » a déclaré qu’il affronterait Drake dans un épisode de « Verzuz ».

Kanye West a également assuré que Drake n’a pas assez de compétences pour mener un combat en public à travers le rap, et qu’à la place il se consacrerait à envoyer des messages privés sur les réseaux sociaux à chaque femme de sa famille.

Au cours d’une conversation que West a eue avec le promoteur de musique J. Prince, le rappeur a proposé à Drake une résolution de ce conflit en cours, l’invitant ouvertement à un concert où ils pourraient tous les deux célébrer « les deux plus gros albums de l’année ». et « Lover Boy certifié »).

J’ai rencontré @kanyewest nuit à Htown à la chapelle Rothko. Ce n’était pas dans mes plans de le rencontrer là-bas, mais je dois dire que je suis heureux de ne pas avoir permis à un lieu de culte pour Dieu de détourner notre réunion. pic.twitter.com/GM9FIN80Uj – J Prince (@jprincerespect)

8 novembre 2021

« Drake et moi nous sommes tirés dessus et il est temps d’y mettre un terme. Je demande à Drake le 7 décembre de me rejoindre sur scène en tant qu’invité spécial pour partager les deux plus gros albums de l’année, en direct à Los Angeles, dans le but de libérer Larry Hoover (qui purge six peines de prison à perpétuité pour son activité de gang) », a déclaré West lors d’une conversation téléphonique avec J. Prince.

Kanye West espère que cet événement attirera non seulement l’attention du public sur sa cause, mais prouvera également aux gens que les deux musiciens peuvent mettre leur fierté de côté et se réunir. Récemment, West a fortement défendu ses récentes collaborations avec DaBaby et Marilyn Manson, qui a rejoint sa dernière édition des « Sunday Masses » animée par le rappeur.