Kanye West présentera un nouveau documentaire intitulé « Yeen Yuhs »

Rappeur, producteur, designer. Kanye West a traversé de multiples facettes artistiques et commerciales au cours des dernières décennies et même avec sa personnalité controversée qui a fait de lui la cible d’un examen public à plusieurs reprises, il a été éclipsé à plusieurs reprises par son grand talent musical.

Le mois dernier encore, après une longue attente de ses fans, West (ou plutôt sa maison de disques) a présenté sur les plateformes de streaming « Donda », son ambitieux dixième album studio dans lequel, à travers 27 chansons (du moins celles connues jusqu’à présent ) a réuni les meilleurs représentants de la musique hip hop et pop d’aujourd’hui.

Kanye West a réussi à se transformer en une sorte de « figure mythique » dans le monde du divertissement, il fallait donc s’attendre à ce qu’il soit tôt ou tard au centre des discussions dans un documentaire, qui s’intitulera « Yeen Yuhs ». , qui a été produit par Netflix exclusivement pour son catalogue.

Le documentaire est réalisé par Coodie Simmons et Chike Ozah, qui ont déjà travaillé à documenter des histoires liées à la NBA et à réaliser des clips musicaux pour divers interprètes du hip-hop, dont Kanye West. Ce nouveau matériau a été décrit comme – « un portrait intime et révélateur » de l’expérience de l’artiste sur deux décennies dans sa carrière.

Avec un premier aperçu dans lequel on peut voir un jeune Kanye West rapper devant la caméra lors de ses débuts dans la scène musicale, il a été confirmé que le documentaire sera divisé en trois actes, qui aborderont du début de sa carrière jusqu’à son séparation momentanée de l’industrie musicale.

Après la sortie de « Donda », Kanye West a affirmé sur les réseaux sociaux qu’Universal Music avait publié ce matériel sans son consentement et que l’album n’était pas complètement terminé. Nikolai Skrobat, l’ingénieur du son qui a travaillé sur cette production, a laissé entendre que West prépare l’arrivée d’une compilation de « chansons oubliées ». Le rappeur n’a pas encore officiellement confirmé cette nouvelle.