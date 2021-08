Kanye West présente enfin « Donda » sur les services de streaming

SONORO RELAX Noir

Au-delà de son tuner FM/DAB/DAB+ et de son récepteur Bluetooth, la radio Sonoro Relax est avant tout caractérisée par un module Wi-Fi offrant un accès direct aux services de streaming et aux radios web. Elle accueillera en outre l'ensemble de vos sources filaires via son port USB ou son entrée auxiliaire ! Enfin, on portera une mention spéciale à l'intégration d'un programme de bien-être exclusif réalisé en collaboration avec une équipe d'experts.