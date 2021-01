Kanye West Jeffree Star Affair: Détails sur la théorie TikTok

Cela fait moins de 24 heures que la nouvelle du divorce imminent de Kim Kardashian et Kanye West a fait la une des journaux à travers le monde, et déjà, les théories sur la personne avec qui l’autre sort et ce qui s’est passé entre le couple ont fait le tour des médias sociaux.

Bien qu’il soit allégué que Kim K. a déjà évolué et a fréquenté l’avocat Van Jones, certains utilisateurs de médias sociaux pensent que sa prétendue liaison avec Meek Mill était la cause de son divorce imminent avec Kanye, et qu’ils sont déjà impliqués dans un relation.

Maintenant, un utilisateur de TikTok prétend que Kanye West a eu une liaison avec le gourou du maquillage Jeffree Star, et dire que les accusations de la prétendue affaire sont sauvages serait l’euphémisme de la décennie.

L’affaire Kanye West Jeffree Star – ce qu’il faut savoir sur la théorie sauvage qui fait le tour sur TikTok:

Lisez la suite pour tous les détails sur l’affaire présumée, y compris ce que les utilisateurs de médias sociaux disent sur toutes les plateformes à la suite de l’actualité du divorce de Kanye et Kim K.

La théorie sur la prétendue liaison de Kanye West et Jeffree Star est née sur TikTok.

Dans un article devenu viral depuis, un utilisateur de TikTok affirme que Kanye s’est associé à un gourou de la beauté masculin populaire. «Je ne peux pas dire QUI parce qu’il me poursuivra en justice, mais c’est en partie la raison pour laquelle Kanye est si religieux maintenant c’est sa haine de soi … ma source est légitime, je le promets [sic]», A-t-elle sous-titré la vidéo.

«Maintenant que Kim fait enfin cela, je peux renverser le thé que je tenais depuis des mois», commença l’utilisateur de TikTok. «Tout ce divorce n’est pas une surprise. Kanye a rencontré un gourou de la beauté très célèbre – MALE BEAUTY GURU! «

«Beaucoup de gens dans la scène se connaissent depuis un certain temps», a-t-elle ajouté.

Immédiatement, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à deviner qui pouvait être le prétendu «gourou de la beauté».

«C’est Jeffree. Il est allé dans le Wyoming », a commenté un utilisateur de TikTok, tandis qu’un autre a déclaré:« AUCUNE MERVEILLE DE JEFFREE N’A ÉTÉ À WYOMING LATELY. »

Ce n’est un secret pour personne que Kanye et Kim possèdent une propriété dans le Wyoming et y passent souvent du temps, et Kanye y serait depuis les vacances.

Un défilement dans le profil Instagram de Jeffree Star vous montrera que le magnat du maquillage a en fait passé du temps dans le Wyoming depuis décembre, et bien que sa dernière photo géolocalisée à Casper, Wyoming date du 23 décembre 2020, sa plus récente histoire Instagram sur Le 5 janvier lui a montré qu’il appréciait la neige et le froid, alors il peut encore y passer du temps.

Cependant, il est important de noter que la propriété de Kanye est située à Cody, dans le Wyoming, à environ 3,5 heures de route de Casper.

De plus, Star a récemment acheté une propriété dans le Wyoming, alors il aurait pu passer les vacances là-bas pour échapper à l’agitation de Los Angeles.

De plus, Kanye et Jeffree Star ne se suivent même pas sur Instagram, et Kanye n’a aimé aucune des publications Instagram de Jeffree sur le Wyoming.

Quoi qu’il en soit, les utilisateurs de médias sociaux ne peuvent s’empêcher de se demander si les rumeurs sont vraies.

Les utilisateurs de Twitter ont eu une journée sur le terrain avec les allégations, avec un utilisateur écrivant: «Kim Kardashian sortant avec Van Jones et Kanye West sortant avec des rumeurs de Jeffree Star sont donc ma marque spécifique de crack, je suis littéralement dans le bonheur.»

Un autre utilisateur de Twitter a totalement adhéré aux allégations sauvages, écrivant: «Non parce que la star de Kanye West Jeffree s *** a tellement de sens … Jeffree achetant un ranch dans le Wyoming et disant qu’il a eu plusieurs relations avec des ‘grands noms’ et des kanye multiples pannes et obsession religieuse récente. »

Cependant, certains utilisateurs de médias sociaux ne croient pas au battage médiatique.

Même si un vieux tweet de 2011 dans lequel Star dit à West que «la nuit dernière était amusante» a récemment refait surface et a contribué aux rumeurs d’affaire, certaines personnes affirmant que leurs prétendues relations avaient commencé il y a dix ans, certaines personnes appellent BS sur tout cela.

« Pourquoi est-ce que je me réveille à la chronologie en disant que Jeffree Star et Kanye se connectent … il est 8h17 DU MATIN », a écrit un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a répondu: « Kanye West et Jeffree Star se connectent n’était pas sur ma carte de bingo 2021. »

Gardez à l’esprit que tout cela provient d’un utilisateur de TikTok qui aurait une «source légitime», et sans preuve ni confirmation de Kanye West ou de Jeffree Star, vous pouvez probablement déposer cette théorie dans le dossier Bizarre Celebrity Conspiracy Theory jusqu’à ce que l’un d’eux le commente.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.