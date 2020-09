Kanye West investit environ 7 millions de dollars dans sa campagne électorale

Les Poulettes Bijoux Collier Plaqué Or Dollar des Sables Rond

Composé d'une chaîne plaqué or mailles forçat et de sa médaille ronde en plaqué or brossé avec un dollar des sables (1,7cm). Longueur du collier ajustable de 40cm à 45cm. Fermoir plaqué or mousqueton. Boucles d'oreilles et bracelet assorti. Bijou livré dans son écrin Les Poulettes.