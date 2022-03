Kanye West interdit de se produire aux Grammys en raison d’un « comportement en ligne préoccupant »

Kanye West s’est vu interdire de se produire aux Grammy Awards en raison de son « comportement inquiétant en ligne », confirme un représentant de l’artiste à Variety. Les représentants de la Recording Academy et de CBS, qui présentent les Grammys, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Variety sur la réclamation tôt samedi.

Le représentant de West a cité un rapport dans le Blast publié vendredi soir affirmant que l’équipe de l’artiste avait reçu un appel téléphonique vendredi soir l’informant qu’il avait été « malheureusement » retiré de la liste des artistes pour le spectacle en raison de son « comportement en ligne préoccupant ». Alors que West, qui est en lice pour cinq Grammy Awards 2022, ne figurait pas parmi la première liste d’artistes annoncés mardi, il était peut-être un artiste prévu. Un représentant de West a envoyé à Variety un lien vers cette histoire, disant seulement « Ceci est confirmé »; le représentant n’a pas répondu aux demandes d’informations supplémentaires, bien que le rapport Blast indique : « Nos sources disent que l’équipe de Kanye n’est pas surprise par la décision. »

Kanye West est vu quittant son hôtel le 3 mars 2022 à Miami, en Floride. Images MEGA / GC

Ils ne devraient pas non plus l’être. Bien que les représentants de l’Académie n’aient pas répondu aux demandes de commentaires, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une performance de Kanye West à la télévision en direct serait une proposition extrêmement risquée. Sur la base de ses publications sur les réseaux sociaux et de son activité au cours des derniers mois seulement, il pourrait utiliser la scène pour continuer son harcèlement en ligne de Pete Davidson, le nouveau petit ami de son ex-épouse Kim Kardashian; il pourrait tenter de faire pression sur l’opinion publique pour la garde de ses enfants; il pourrait faire une déclaration en faveur de l’agresseur sexuel accusé Marilyn Manson ou de l’homophobe impénitent DaBaby, qu’il a tous deux présentés lors de ses récents concerts ou événements d’écoute; il pourrait faire des déclarations plus erronées sur l’esclavage ou relancer son souche pour l’ancien président Trump. Inversement, il pourrait utiliser la plate-forme pour faire quelque chose qui n’est pas intéressé, autoréférentiel ou pur troll, comme lorsqu’il a dit de manière inattendue « George Bush ne se soucie pas des Noirs » lors d’une collecte de fonds télévisée sur l’ouragan Katrina en 2005.

Peut-être plus que tout, le rapport indique que la décision a été prise en partie en raison de préoccupations concernant d’éventuelles interactions entre West et l’hôte des Grammy Trevor Noah; West a utilisé une insulte contre Noah dans une publication Instagram concernant les commentaires de l’animateur de « Daily Show » concernant sa séparation avec Kardashian, entraînant une interdiction de 24 heures de la plate-forme. En réponse, Noah a écrit : « Je vais être honnête avec vous — ce que je vois de la situation, c’est une femme qui veut vivre sa vie sans être harcelée par un ex-petit ami ou un ex-mari ou un ex-quoi que ce soit. «

Les apparitions publiques de West sont rarement sans controverse, souvent négatives, et il n’y a aucune raison de s’attendre à ce qu’une performance aux Grammy Awards 2022 fasse exception.

Il y a eu un tollé féroce dans certains milieux à propos du rapport, affirmant qu’il faisait partie d’un récit raciste ou anti-hip-hop. Cependant, il convient de noter que le PDG de la Recording Academy, Harvey Mason jr. a déclaré qu’il avait réussi à faire passer le nombre de nominés pour l’album de l’année de huit à 10, à commencer par les prix de 2022, car le hip-hop n’était pas représenté – et le bénéficiaire de cette décision était l’album « Donda » de West.

Le rappeur vétéran The Game, qui a collaboré avec West sur le récent single et la vidéo de pêche à la traîne de Davidson « Eazy », a écrit dans un article souvent cité: « Maintes et maintes fois, ils nous montrent qu’ils veulent seulement VOLER la culture, pas vous permettre d’être à jamais leurs égaux. Dans un geste plus qu’évident pour des raisons d’actions minuscules… Les Grammys ont décidé à la dernière minute de retirer (Kanye West) de l’émission comme si nous ne savions pas que ça allait arriver Peut-être parce que (Trevor Noah) héberge et qu’il y a eu une conversation entre son équipe et l’académie qui a conduit à la décision ou parce que le compte de Ye a été suspendu il y a quelques jours pour des raisons inconnues, en particulier dans un monde où toutes les négativités du monde peut être trouvé sur la même application sans répercussions ni suspensions …. Nous dirons simplement que c’est tout ce qui précède et un manque de respect continu pour nous et tout ce que nous avons apporté à la table dans le divertissement, les médias et les sports sur le 100 dernières années en particulier. » Contacté par Variety, un représentant du Jeu n’a pas immédiatement fait de commentaire.

Le premier tour des artistes Grammy a été annoncé mardi matin: les nominés BTS, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Lil Nas X avec Jack Harlow, Brandi Carlile et Brothers Osborne.

Se déroulant en direct du MGM Grand Arena de Las Vegas et animé par Trevor Noah, la 64e édition des Grammy Awards sera diffusée en direct le dimanche 3 avril 2022 à 20 h HE / 17 h PT sur CBS et sera disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount+.