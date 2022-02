Kanye West insiste sur le fait que son Instagram n’a pas été piraté alors qu’il rallume la guerre avec Pete Davidson

West et Kardashian se sont mariés en 2014 et ont entamé une procédure de divorce début 2021.

Le texte photographié parle des enfants de West et Kardashian.

« La façon dont vous faites pour élever vos enfants est votre affaire et non la mienne », semble dire le texte.

« J’espère qu’un jour je pourrai les rencontrer et que nous pourrons tous être amis. »

West a sous-titré l’image: « Non, vous ne rencontrerez jamais mes enfants ».

Poussant encore plus loin le boeuf en ligne, West a également superposé ses visages et ceux de Davidson sur le Captain America – Guerre civile affiche de film, aux côtés d’un certain nombre d’autres célébrités avec lesquelles il est ami ou avec qui il est en guerre.