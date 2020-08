Kanye West: Il pourrait laisser ces trois bonnes choses

01.08.2020 à 21h22

L’élection de Kanye West à la présidence des États-Unis serait une pure folie. Néanmoins, sa candidature trop candide et risible pourrait avoir les trois conséquences positives suivantes à long terme.

Le 4 juillet, Kanye West (43 ans) a annoncé qu’il souhaitait se présenter comme candidat à l’élection présidentielle de cette année en novembre 2020. Depuis, la presse tourne et le rappeur en fait beaucoup plus. Que ce soit dans le magazine Forbes ou sur Twitter, le musicien fait des déclarations irréfléchies où vous voulez simplement toucher votre tête.

Larmes

Son premier événement de campagne en Caroline du Sud était tout sauf prévu. Il en a remué beaucoup avec ses larmes, mais avec sa rhétorique, il a reçu des huées du public. Tout indique que le musicien traverse actuellement une phase maniaque en raison de son trouble de la personnalité bipolaire diagnostiqué.

Dans l’ensemble, il faut dire que toute la campagne de Kanye West à ce jour est un gigantesque coup dans le four. Néanmoins, nous pensons que trois choses positives pourraient résulter du fantôme.

1. Nouvelle discussion ouverte sur les avortements

L’avortement est une question sensible. Après tout, il s’agit de la question fondamentale de savoir si une femme peut prendre ses propres décisions concernant son corps et sa vie, mais aussi de savoir si une personne a la chance de vivre. Ce n’est pas une décision facile, et surtout pas une décision à laquelle on peut répondre en utilisant un simple motif en noir et blanc.

Cependant, les fronts entre partisans et opposants aux États-Unis sont devenus de plus en plus difficiles ces dernières années. Les camps semblent désormais davantage être axés sur le principe que sur une discussion sérieuse et responsable. À ce stade, les événements des derniers jours pourraient provoquer un petit mouvement dans l’esprit.

Lors de la campagne électorale, Kanye West avait déclaré en larmes qu’il voulait persuader sa femme Kim d’abandonner leur première grossesse avec sa fille North. Il a utilisé les mots drastiques: «J’aurais presque tué ma fille.» Dans le même temps, cependant, il a également souligné qu’il n’était pas contre une interdiction fondamentale des avortements.

Sa confession en larmes montre une fois de plus que l’on peut parler d’avortement de manière très émotionnelle, mais qu’il n’est pas nécessaire de se positionner strictement pour ou contre l’avortement.

2. Plus de compréhension pour les malades mentaux

En aucun cas, Kanye West ne doit être élu président des États-Unis. Mais dans toute la discussion sur son comportement actuel, il ne faut pas oublier qu’on parle d’une personne qui a manifestement de graves problèmes psychologiques.

Le musicien a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité bipolaire il y a cinq ans. Ce n’est pas une maladie inventée, mais une maladie mentale grave qui touche environ cinq millions de personnes aux États-Unis. Cela correspond à 3% de la population de plus de 18 ans.

L’épouse de Kanye West, Kim Kardashian, 39 ans, a publié une déclaration forte après son premier événement de campagne désastreux, ne s’excusant pas pour les actions de son partenaire, mais demandant pardon. Elle a écrit que c’est aussi bien pour l’intéressé que pour les proches “ incroyablement compliqué et douloureux “pour comprendre un tel trouble.

Si le processus de guérison du violeur est aussi médiatique que sa phase maniaque actuelle, cela pourrait faire en sorte que les malades mentaux soient moins stigmatisés à l’avenir. Au mieux, il y a une prise de conscience accrue que leur maladie est reconnue comme une limitation, comme une jambe cassée.

Déclaration de Kim sur Kanye: pic.twitter.com/yWuxSVcBgV – Dave Quinn (@NineDaves) 22 juillet 2020

3. Veuillez pas de présidents amateurs

Le bureau du président des États-Unis donne au titulaire du pouvoir un pouvoir comme nul autre sur la planète. Il est d’autant plus important qu’une personne responsable et expérimentée dirige le pays. La campagne électorale américaine a jusqu’à présent été dominée par des amateurs.

La politique de Donald Trump (74) a montré plus que clairement qu’il n’est pas conseillé d’élire un novice politique à la tête de l’État. Il y avait un manque de connaissances, de savoir-faire diplomatique et de conscience de la portée de chaque action individuelle. Kanye West, comme Trump, n’a pas toutes ces qualifications. Il agit de manière impulsive, imprudente et n’obtient pas suffisamment d’informations sur les sujets dont il parle.

On ne peut qu’espérer sincèrement que les apparitions du musicien ont fait prendre conscience à de nombreux électeurs américains qu’il est absolument négligent de se fier uniquement aux sentiments lors de l’élection du président américain, plutôt qu’à l’expérience pratique dans le monde de la politique.