Kanye West fait-il partie d’une expérience MK-Ultra ? Le complot circule après l’explosion du rappeur

Un théoricien du complot en ligne s’est fait quelques idées sur Kanye West à la suite de ses récentes explosions publiques.

Le rappeur est actuellement suspect dans une enquête sur la batterie après avoir prétendument agressé un fan à Los Angeles. Ceci, couplé à des vidéos récentes de lui faisant exploser son ex-femme Kim Kardashian, fait craindre aux fans que le rappeur ne perde le contrôle de son bien-être mental.

Des images d’après l’agression présumée ont des fans formant une théorie bizarre selon laquelle West est victime d’une expérience du projet MKUltra.

Kanye West fait-il partie d’une expérience MK-Ultra ?

Une théorie avancée par la chaîne YouTube « The Truth IS » spécule que West est victime d’une expérience MKUltra et n’a pas été maître de son propre esprit pendant de nombreuses années.

Pendant la guerre froide – vers les années 50 et 60 – la CIA a entrepris un projet top secret dans lequel elle a effectué des centaines d’expériences sur des humains concernant les effets de drogues comme le LSD et le potentiel de contrôle de l’esprit, de collecte d’informations et de torture psychologique.

C’est un fait. MK-Ultra existait. Cependant, le programme a été officiellement arrêté en 1973, et carrément interdit en 1976 avec le décret du président Gerald Ford qui interdisait « l’expérimentation de drogues sur des sujets humains, sauf avec le consentement éclairé, écrit et attesté par une partie désintéressée, de chacun de ces êtres humains ». matière. »

C’est un an avant la naissance de West. Les expériences, les informations et les études de MK-Ultra avaient toutes été interrompues avant même que West ne puisse même marcher ou parler.

Mais, certaines personnes pensent que MK-Ultra a secrètement continué. Cela a cédé la place à une nouvelle théorie selon laquelle la bataille publique de West contre la santé mentale est un signe qu’il est contrôlé.

West n’est pas étranger à parler de ses problèmes de santé mentale. Il a reçu un diagnostic de trouble bipolaire en 2016 et a eu des problèmes de santé mentale depuis le décès de sa mère en 2007.

Mais, il semble un peu exagéré de lier ce diagnostic à la défunte expérience.

Le créateur de la vidéo « The Truth Is » suggère que les pannes de West sont un signe qu’il a tenté de résister au contrôle mental de MK-Ultra.

« Conscient des nombreux dépressions mentales publiques Kanye a eu dans le passé, cela m’a fait commencer à me demander, est-ce que Kanye est victime de MK-Ultra ? a demandé le narrateur pour la vidéo.

Kanye West a semblé s’en prendre à un gestionnaire après avoir prétendument agressé un fan.

Dans les images prises après l’incident, West semble visiblement en colère alors qu’un homme est blessé au sol.

Il semble y avoir une femme familière à West qui essaie de le contrôler et de le calmer, en lui disant : « Je suis ta famille ».

On ne sait pas qui est la femme mais « The Truth Is » suggère qu’elle est une « gestionnaire » MK-Ultra.

Les commentaires sur TikTok de la chaîne impliquent que la rumeur selon laquelle la nouvelle petite amie de West, Julia Fox, pourrait également être son gestionnaire, mais bien sûr, rien de tout cela n’est étayé.

Kanye West a parlé de contrôle mental dans le passé.

En 2018, le rappeur a partagé une vidéo donnant ses réflexions sur le contrôle de l’esprit et les théoriciens du complot se sont réjouis.

« Yo, je veux juste parler de contrôle mental », a-t-il ouvert sa vidéo de 9 minutes sur Twitter. « Vous savez, quand les gens essaient de vous influencer via les réseaux sociaux et essaient de vous dire quoi faire, ou si vous publiez quelque chose de positif sur Instagram et qu’il est supprimé s’il ne fait pas partie d’un programme plus large, c’est comme un contrôle mental. ”

Il mentionne le contrôle de l’esprit mais en parle sous la forme de pression et de perception sociétales. Les médias sociaux et la façon dont les gens célèbres sont perçus, rien à voir avec la drogue ou la CIA.

Cependant, « The Truth Is » suggère que l’habitude de West de disparaître de la vue du public pendant de longues périodes entre ces explosions suggère que MK-Ultra emmène le rappeur pour expérimenter sur lui chaque fois qu’il résiste au contrôle.

La vidéo fait référence à une vidéo récente de West dans laquelle il parle de prendre le contrôle de son « récit » cette année et suggère que cela générera une sorte de représailles de la part de MK-Ultra.

Bien sûr, étant donné que nous savons que West a lutté contre la maladie mentale, il semble hautement improbable que ces explosions fassent partie d’une expérience humaine plus large.

Tous les liens entre West et MK-Ultra sont susceptibles d’être les divagations de théoriciens du complot qui souhaitent voir quelque chose de plus grave qui ne va pas avec West autre que lui ayant simplement des problèmes de santé mentale qu’il doit résoudre.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.