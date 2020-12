Kanye West était sur le point de faire un jeu vidéo avec Nintendo

Kanye West a presque fait un jeu vidéo avec Nintendo, vraisemblablement pour Nintendo Switch. S’exprimant lors d’un podcast, l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, a dévoilé que Kanye ouest l’a déjà approché Nintendo dans le E3 il y a quelques années pour faire un jeu ensemble.

Selon l’ancien président de Nintendo d’Amérique, Kanye parlé avec Shigeru Miyamoto, la figure de Nintendo la plus connue pour la création de franchises comme « Mario » et « LA légende de Zelda ». Finalement, cela a conduit à une réunion formelle entre West et Nintendo, cependant rien n’est jamais sorti de cette réunion.

Selon Fils-Aimé, qui avait l’intention de rencontrer, Nintendo avait beaucoup à faire à l’époque, et la perspective d’ajouter une collaboration avec Kanye ouest ce n’était tout simplement pas viable.

Comme résultat, l’entreprise a dû rejeter l’opportunité et Reggie a dû annoncer la mauvaise nouvelle Kanye comme sa femme Kim Kardashian, qui était également présent à la réunion.

«Une partie de cela parlait de ce qu’il faisait. J’expérimentais un morceau de contenu de jeu vidéo; Je voulais des réactions. Il sort et dit: «Je veux travailler avec Nintendo» », a déclaré Fils-Aime.

Reggie a conclu en convoquant la réunion « intéressant » et en prenant note de la passion de Kanye non seulement pour créer, mais pour l’espace de jeux video. On ne sait pas si les deux parties ont de nouveau discuté d’une éventuelle collaboration et on ne sait pas si Kanye vous êtes toujours intéressé à faire tout ce que vous proposez Nintendo.