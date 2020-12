Kanye West et le Sunday Service sortent leur EP de Noël « Emmanuel »

M. Kanye West et sa chorale du service du dimanche ont un cadeau de Noël pour tout le monde. Le rappeur polarisant et son groupe chrétien ont chuté Emmanuel, suivant un modèle de l’année dernière quand ils ont sorti un album de vacances. L’album est décrit comme une «célébration du miracle de la naissance de Jésus-Christ» et il est dit «d’introduire» un nouveau son qui s’inspire de «la musique ancienne et latine».

Courant pendant cinq morceaux brefs, Emmanuel a été produit et composé par Kanye. Nick Knight a créé la pochette de l’album. « Ce que je pense que ça va durer une semaine ou deux, maintenant je suis en compagnie de Kanye West depuis 10 mois », a déclaré Jason White, le directeur de la chorale du Sunday Service, lors de la sortie de Jésus est roi dernière saison des vacances. «J’ai passé tous les dimanches à rouler avec lui.» Courant Emmanuel partout maintenant.