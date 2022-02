Kanye West envoie un camion rempli de roses à son ex Kim Kardashian pour la Saint-Valentin

Dans un autre message supprimé, West a partagé un message direct qui aurait été de Pete et qu’il a dit qu’il ne mettrait jamais entre le rappeur et ses enfants.

Le DM – étonnamment poli – a lu: « Je ne gênerai jamais vos enfants. C’est une promesse. Comment vous allez élever vos enfants, c’est votre affaire et non la mienne. J’espère vraiment [some] jour où je pourrai les rencontrer et nous pourrons tous être amis. »