Kanye West: Dieu lui a ordonné de commencer la dispute avec Taylor Swift

02.09.2020 11h30

Kanye West croit fermement que son apparition aux VMA 2009 était la volonté de Dieu. C’est alors que la légendaire dispute entre lui et Taylor Swift a éclaté.

Le rappeur pense que son tristement célèbre argument avec Taylor Swift lors de l’événement MTV a été influencé par une puissance supérieure.

C’est ce qu’il en dit aujourd’hui

À l’époque, Kanye a interrompu Taylor, 19 ans, alors qu’elle acceptait le prix de la meilleure vidéo pour annoncer haut et fort que Beyoncé méritait le prix.

Aujourd’hui, Kanye West dit sur le podcast «Cannon’s Class» de Nick Cannon: «Maintenant, Dieu me donne l’information. Si Dieu ne voulait pas que je monte sur scène et dise que Beyoncé avait la meilleure vidéo, il ne m’aurait pas mis au premier rang. Je me serais assis à l’arrière. “

Aussi intéressant:

Il lit la Bible depuis 2016

Et bien que Kanye soit convaincu que même alors il était gouverné par une puissance divine, il n’a commencé à étudier la Bible que lorsqu’il a été hospitalisé en 2016.

«Dieu m’a mis à genoux à quelques reprises», explique l’interprète de «Bound 2.» «La première fois que j’étais à l’hôpital en 2016, j’ai commencé à lire la Bible. C’est comme ça que Dieu m’a frappé. Vous savez, Dieu nous appelle tous à lui-même, mais Il le fait de différentes manières. “

Source: instagram.com

Kim sur son trouble bipolaire

Après une série de messages troublants sur Twitter en juillet, Kim Kardashian s’est sentie obligée de parler de son mari. Elle a écrit sur Instagram:

«Comme beaucoup d’entre vous le savent, Kanye souffre d’un trouble bipolaire. Quiconque l’a lui-même ou connaît une personne aimante dans sa vie qui l’a, sait à quel point il est incroyablement difficile et douloureux de le comprendre. Je n’ai jamais parlé publiquement de la façon dont cela nous affecte à la maison parce que je suis très protecteur de nos enfants et du droit de Kanye à la vie privée en ce qui concerne sa santé. “

Source: instagram.com

Elle explique son comportement

Kim essaie d’élucider à quoi ressemble la vie avec quelqu’un qui souffre d’une telle maladie, car elle constate que les gens lui font du mal avec leurs mèmes et leurs blagues:

“Kanye est une personne brillante mais compliquée qui est sous pression pour être un artiste et un homme noir qui doit faire face à la perte douloureuse de sa mère et qui vit dans l’isolement qui accompagne son trouble bipolaire.”