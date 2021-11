Kanye West défend les collaborations avec Marilyn Manson et DaBaby

Malgré le grand succès commercial de « Donda », son dixième album studio tant attendu, le rappeur et producteur de musique Kanye West n’a pas été sans controverse sur ce matériel, mettant en vedette des collaborations avec la rockeuse désormais déshonorée Marilyn Manson et le rappeur DaBaby.

Alors que Manson fait actuellement l’objet de plusieurs poursuites pour abus sexuels et violences contre diverses femmes, DaBaby a fait des commentaires qui ont provoqué l’indignation des membres de la communauté LGBT, ce qui ne semble pas avoir d’importance pour West (maintenant appelé légalement Ye), qui a partagé quelques mots sur le podcast « Drink Champs ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Hanks a refusé l’offre de Jeff Bezos de voyager dans l’espace

Après avoir fait des commentaires mitigés sur le développement de « Donda » et ses inspirations pour le matériel, à un moment donné de la conférence, elle a dérivé dans les controverses générées par les collaborations avec Manson et DaBaby, qui ont été défendues par West.

« All the Me Too, c’est comme, quand je suis assis à côté de Marilyn Manson et DaBaby juste après leur annulation, pour cinq chansons, vous savez, c’est comme s’ils ne pouvaient pas tous nous annuler », a commenté West. « Ils vous frapperont avec les accusations de quelqu’un avec qui ils étaient il y a dix ans. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jay-Z fait officiellement ses débuts sur Instagram

« Il y a aussi des femmes qui ont vécu des choses vraiment sérieuses, traînées dans les ruelles contre leur gré. C’est différent d’un câlin, mais c’est classé comme la même chose. » Kanye West suggère que tout se résume au « pouvoir et à la politique », assimilant la question à une sorte de « lavage de cerveau » à la manière du roman de George Orwell « 1984 ».

Malilyn Manson a récemment été vue avec Kanye West à la messe du rappeur le dimanche 31 octobre et a reçu des crédits d’écriture sur la chanson « Jail Pt 2 » de l’album « Donda ». Après avoir été abandonné par son manager et son label, rien n’indique son possible retour formel à la musique.