Kanye West choisit Jamie Foxx comme meilleur acteur pour le jouer dans un biopic

Étant donné que sa vie a connu autant de drames que de succès, il semble inévitable qu’il y ait un jour un Kanye West biopic. La plus grande question que nous avons pour quand ce moment arrivera est de savoir qui jouera le magnat controversé. Dans un récent post sur Instagram, qui a depuis été supprimé mais pas avant d’avoir été couvert par la presse, Ye a demandé à ses abonnés qui ils aimeraient voir le jouer dans un film basé sur sa vie. Il a également offert son propre choix dans Django Unchained étoile Jamie Foxx.





« Mon choix est Jamie Foxx », a déclaré Ye. « L’un des plus grands génies[es]. »

Il est facile de comprendre pourquoi Ye voudrait que Foxx le joue dans un film, étant donné le succès de l’acteur avec les biopics. Pour sa performance acclamée en tant que légende de la musique tardive Ray Charles, Foxx a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour Rayon en 2005. D’autres célébrités ont également choisi Foxx comme un excellent choix pour les jouer dans un film, alors que l’acteur et Mike Tyson travaillent sur une série limitée sur le boxeur à la retraite. Ye et Foxx se connaissent également assez bien, avec leurs collaborations sur « Slow Jamz » de Foxx et Twista et « Extravaganza » de Foxx ainsi que « Gold Digger » de Ye.

Jamie Foxx n’était pas le premier choix de Kanye, selon Danny McBride

Netflix/20e siècle

Plus tôt cette année, Danny McBride a fait tourner la tête lorsqu’il a affirmé que Ye lui avait personnellement présenté un biopic de Kanye West. Selon McBride, via THR, Ye était mort à ce moment-là d’avoir McBride le jouer dans le film potentiel. L’acteur a déclaré que ces pourparlers allaient jusqu’à demander à Ye de se rendre au domicile de McBride pour discuter de cette possibilité. Ye semble avoir depuis abandonné cette idée s’il choisit maintenant Jamie Foxx, mais pour McBride, il chérit toujours l’expérience « géniale ».

« Une fois, j’ai reçu un appel téléphonique de Kanye West et, c’est vrai, il est venu chez moi en Caroline du Sud et voulait que je le joue dans un film », a déclaré McBride. « Il s’est envolé pour la Caroline du Sud, et je l’ai emmené dans un bateau pour la journée, et il a dit qu’il voulait… que je fasse un film de sa vie, et il voulait que je le joue… C’était l’un des les jours les plus incroyables de tous les temps ; c’était assez génial. »

Nous verrons si le film Ye se produit un jour, mais pour l’instant, rien d’officiel n’est en préparation. Pendant ce temps, l’éducation et le début de carrière de Ye ont été explorés dans une certaine mesure avec les docuseries Netflix jeen-yuhs : une trilogie de Kanyequi a été créée cette année et est maintenant en streaming.