Kanye West aurait donné à Kim Kardashian West la «confiance ultime» pour porter son costume de gala du Met

Kim Kardashian West a demandé le divorce de Kanye West plus tôt cette année. Cependant, le couple continue de faire en sorte que ses fans se demandent s’ils sont secrètement de nouveau ensemble. Depuis la séparation, Kardashian West a fait la promotion du nouvel album de West, Donda.

En septembre 2021, la fondatrice de KKW Beauty s’est rendue au Met Gala 2021 sans son ex-mari. Malgré la décision de West de ne pas participer à l’événement, il a considérablement influencé le costume provocateur de Kardashian West.

Le «courage» de Kim Kardashian West a dû porter un look Met Gala approuvé par Kanye West

Kardashian West et West ont partagé de nombreux moments du Met Gala. Les L’incroyable famille Kardashian alun a accompagné le rappeur « Wolves » au spectacle pour la première fois en 2013. Depuis, elle s’est taillé une place dans l’industrie de la beauté et de la mode et reçoit des invitations à l’événement de son propre chef.

CONNEXES : Comment Kim Kardashian est-elle devenue milliardaire ?

Après avoir annulé le Met Gala 2020 en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours, la plus grande soirée de la mode est revenue à New York. Selon Page Six, Kardashian West a assisté à l’événement sur le tapis rouge en portant de la tête aux pieds Balenciaga. Toute la tenue de la fondatrice de SKIMS était noire, associée à un masque qui couvrait son visage. La grande entrée de Kardashian West aurait eu lieu après qu’elle eut consulté West sur la création d’une « nouvelle sous-culture et déclaration de mode ».

« Il n’y a pas de logo, pas de visage, mais tout le monde sait que c’est elle », a déclaré une source au média. « Kanye lui a donné le courage de pousser la créativité et l’imagination des gens à travers l’art. « C’est la confiance ultime. »

Lorsque Kardashian West est arrivée au Met Gala, les fans ne pouvaient pas en avoir assez de son look pour la nuit. Beaucoup ont loué la créativité de la star de télé-réalité, tandis que d’autres ont plaisanté sur le costume sur les réseaux sociaux. De plus, certains supporters ont déclaré que le choix de tenue de Kardashian West prouve qu’elle est de retour avec West.

Lundi soir, le rendez-vous de l’influenceuse a également convaincu les fans qu’elle n’avait jamais quitté West. Comme Kardashian West, son plus-un pour le Met Gala avait une tenue qui couvrait tout son corps. Bien que beaucoup pensaient qu’elle et West allaient à l’événement ensemble, Sixième page a confirmé que le directeur créatif de Balenciaga, Demna Gvasalia, était l’homme derrière les vêtements.

« Il ne débraye même pas à la fin de ses spectacles », a déclaré une source à propos de Gvasalia. « C’est donc très important qu’il soit ici au Met et qu’il marche avec Kim. »

Comment Kardashian West est restée fidèle à sa marque au bal de la mode

Malgré des amoureux de la mode époustouflants avec son mystérieux look Met Gala, Kardashian West n’a pas sacrifié ses cheveux ou son maquillage pour le costume. Bien que le visage de la mère de quatre enfants soit entièrement couvert par le masque, son maquilleur, Mario Dedivanovic, a confirmé qu’elle n’avait pas le visage nu en dessous.

Avant le gala du Met, Dedivanovic a partagé plusieurs articles de maquillage qu’il a utilisés sur Kardashian West. De plus, il a partagé une photo de son client posant sensationnelle pour la caméra avant de partir pour l’événement.

« Derrière le masque @kimkardashian #Met Gala », a écrit la maquilleuse de Kardashian West sur Instagram.

Kardashian West et West se sont mariés en 2014 et partagent quatre enfants : les filles North, 8 ans, et Chicago, 3 ans, et les fils Saint, 5 ans, et Psalm, 2 ans.