Kanye West atteint une nouvelle marque de streaming sur Spotify

Kanye West est sur une lancée de succès après la sortie de « Donda », son dixième album studio tant attendu qui a frappé les services de streaming fin août dernier et a maintenant un milliard de vues uniquement sur Spotify.

Cependant, les chiffres de West sont toujours à la traîne de Drake et de son « Certified Lover Boy », un album qui est sorti au public en septembre dernier à seulement une semaine de celui de West, augmentant les tensions sur sa bataille constante pour leurs chiffres de popularité et la querelle personnelle entre les deux artistes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chvrches annonce une édition prolongée de son dernier album

.@kanyewest‘s’ DONDA’ a désormais dépassé le milliard de streams sur Spotify. C’est son album le plus rapide à atteindre ce cap. – données graphiques (@chartdata)

24 octobre 2021





« Donda » devient l’album de Kanye West à la croissance la plus rapide pour atteindre un milliard de streams sur Spotify, franchissant une nouvelle étape dans l’histoire de son service de streaming, tout en étant son 10e album à atteindre le numéro un en popularité. il est arrivé en septembre dernier.

Cette semaine, Kanye West a confirmé le lancement d’un lecteur stem pour son album « Donda », qui avec un prix de 200 dollars permet aux utilisateurs de manipuler chacune de ses chansons en séparant certaines parties de ses compositions et en déformant ses arrangements musicaux, contrôlant les pistes vocales, les basses, les percussions et faire des échantillons modifiés des chansons.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Katy Perry sort une jolie reprise de « All You Need is Love »

Kanye West a également ajouté trois nouvelles chansons à cet album, dont une version censurée de « Life Of The Party », qui contient une collaboration avec André 3000, « Up From The Ashes » et une nouvelle version de « Remote Control », qui présente Kid Cudi aux côtés de Young Thug, après que le rappeur a été retiré de la version numérique de l’album.

Malgré le fait que les fans de Kanye West aient accueilli « Donda » face à des mois d’attente et de retards dans sa sortie, après l’arrivée de l’album sur diverses plateformes numériques, le rappeur a attaqué le label Universal Music, assurant qu’ils ont sorti le matériel au publique sans leur autorisation.