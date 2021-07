Kanye West annonce la sortie de « Donda », son nouvel album

Kanye West a annoncé que la sortie de « Donda », son nouvel album studio, aura lieu vendredi prochain, anticipant un extrait d’une de ses chansons à travers une publicité pour Beats by Dre, qui met en scène la participation de l’athlète américain Sha’Carri. Richardson.

La chanson s’intitule « No Child Left Behind », appartenant au nouveau matériel de West qui a été produit par le label GOOD Music / Def Jam Recordings, selon le communiqué de presse. Il a également été annoncé que ce jeudi, Apple Music organisera un événement spécial au cours duquel l’album sera joué.

La vidéo d’une minute fait la promotion des nouveaux Beats Studio Buds et a été présentée lors du sixième match de la finale de la NBA. Dans les images, vous pouvez voir Richardson se préparer à s’entraîner sur une piste de course au rythme de la nouvelle chanson de Kanye West, qui a un message clair sur la relation du chanteur avec ses croyances religieuses.

Ne comptez jamais sur tout le monde, comptez toujours sur Dieu. Il a fait des miracles en moi.

Récemment, Kanye West a nettoyé son compte Instagram de toutes ses publications, à l’exception de quelques photos de carrousel, qui sont des gros plans de chaînes personnalisées avec les noms de ses fils Saint et North West, ainsi que Chicago, sa ville natale.

Kanye West organisera une première pour « Donda », également connue sous le nom de « Donda: With Child » lors d’un événement au Mercedes Benz Stadium d’Atlanta, qui sera diffusé en ligne via Apple Music. L’événement a été confirmé par le rappeur Pusha T via Instagram.

On estime que 5 000 billets pour l’événement auraient été offerts par Kanye West à des universités historiquement noires de la ville. La sortie de ce nouvel album a commencé à spéculer à partir du moment où la personnalité d’Internet Justin Laboy a souligné sur Twitter que West avait joué ce nouveau matériel pour lui-même et le basketteur Kevin Durant à Las Vegas.