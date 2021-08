Kanye West a-t-il une nouvelle petite amie ?

Kanye West et Kim Kardashian devraient finaliser leur divorce cette année, après sept ans de mariage et quatre enfants ensemble. Le divorce a fait son chemin dans les paroles de certaines des chansons du nouvel album du rappeur, Donda.

Mais les rapports indiquent que l’homme de 44 ans est passé rapidement à autre chose et qu’il sortirait avec quelqu’un de nouveau.

Le rappeur et créateur de mode a abandonné sa femme Kim et le reste du clan Kardashian sur Twitter peu après l’annonce du divorce.

En juin 2021, plusieurs publications ont rapporté que Kanye avait une romance estivale en Europe avec une nouvelle fille – et une source a déclaré que les deux pourraient voir un avenir ensemble.

Kanye et sa nouvelle petite amie « sont actuellement dans une phase de lune de miel et d’amour », a déclaré une source Hebdomadaire américain.

« Ils apprennent à se connaître et s’amusent beaucoup. Ce n’est pas encore sérieux, mais ils s’aiment beaucoup. »

Comme West, Shayk n’est pas sorti depuis longtemps d’une relation à long terme. Elle est avec l’acteur américain Bradley Cooper depuis quatre ans, avec qui elle a une fille – Lea De Seine, née en 2017. Cooper et Shayk ont ​​annoncé leur séparation en 2019 et avant lui, elle est sortie avec le footballeur portugais Cristiano Ronaldo pendant six ans.