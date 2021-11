Kanye appelle Kim Kardashian sa « femme » dans le podcast « Drink Champs »

On dirait que Kanye West n’est pas prêt à arrêter son mariage avec Kim Kardashian – même s’il semble qu’elle l’ait déjà fait.

West est apparu sur le podcast Drink Champs hier soir aux côtés des animateurs NORE et DJ EFN pour parler d’une myriade de sujets, dont Drake et les Kardashian.

Kanye West a appelé Kim Kardashian comme sa « femme » et a dit « Je veux que nous soyons ensemble ».

Plus tôt cette année, Kardashian a demandé le divorce de West dans une démarche qui, bien que sans surprise, a choqué le monde des célébrités.

Le couple avait commencé à se fréquenter en 2012, s’était marié 2 ans plus tard, et est enfin en train de divorcer après près de 7 ans – du moins c’est selon les Kardashian.

West, cependant, croit toujours que lui et Kim sont mariés. À un moment donné au cours de l’épisode de 2 heures et demie, il a dit « parce qu’elle est toujours ma femme, ce n’est pas une paperasse. »

Bien que le divorce n’ait pas encore été finalisé, il avance terriblement lentement. À la mi-octobre, il a été révélé que les Kardashian avaient sécurisé la maison de Hidden Hills où le couple élevait leurs enfants.

Cela signifie que le divorce continue d’avancer malgré tous les bavardages de nouveaux points de vente et de sites de potins qui ont vu les Kardashian en robe de mariée pendant le cycle de promotion « Donda » de West.

La seule personne qui ne le sait pas semble être West – mais il semble assez sérieux au sujet de revisiter leur mariage, claquant les écrivains SNL pour la ligne dans le monologue de Kardashian.

« SNL fait dire à ma femme » j’ai divorcé » à la télévision parce qu’ils voulaient juste enlever cette barre », a déclaré le rappeur. « Et je n’ai même pas vu les journaux, nous ne sommes même pas divorcés. »

Le monologue comprenait une blague qui complimentait West pour toutes ses réalisations, mais a ensuite critiqué sa personnalité, affirmant que c’était la raison du divorce.

« Ce n’est pas une blague pour moi », a poursuivi West. « Mes enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Je veux… que nous soyons ensemble. »

Malheureusement pour West, Kardashian est peut-être déjà passé à autre chose.

Kim Kardashian a traîné avec Pete Davidson

Depuis son apparition en tant qu’hôte de SNL, Kardashian a été aperçue à plusieurs reprises avec la star de SNL – montrant un peu de PDA en se tenant la main dans un parc d’attractions et en se faufilant pour des dîners de fin de soirée dans le quartier d’origine du comédien Staten Island. .

West avait à l’origine été d’accord avec le sketch que Davidson et Kardashian ont joué ensemble où ils se sont embrassés, mais il n’était pas fan de la nouvelle de leur prise de main, lui demandant d’attendre au moins que le divorce soit finalisé avant de faire des choses comme ça.

« Kanye était vraiment rebuté par Kim qui tenait Pete par la main et il n’aimait pas ça du tout », a déclaré une source à Hollywood Life.

«Il a demandé à Kim de« s’il vous plaît s’abstenir »de montrer publiquement de l’affection avec qui que ce soit jusqu’à ce que leur divorce soit finalisé. Il lui a dit que cela n’avait pas l’air bien pour leur famille et que cela ne semblait pas bien pour elle, ou aux « yeux de Dieu ».

Mais ce n’est pas comme si West et Kardashian n’étaient pas proches ou restaient amis. Kardashian a beaucoup soutenu West pendant le cycle de promotion de « Donda » et est venu à tous les spectacles avec leurs enfants.

Plus récemment, West est restée avec Kardashian toute la semaine avant ses débuts chez SNL et l’a aidée à écrire et à jouer les sketchs de la série.

« Ils n’étaient pas bien placés au moment où Kim a demandé le divorce. Elle est tellement heureuse que les choses aillent mieux maintenant », a déclaré une source à PEOPLE. « Tout cela est très bénéfique pour les enfants.

Qui sait s’ils resteront comme ça, ou si Kardashian verra la proclamation de West et aidera à réconcilier leur mariage – mais cela semble peu probable maintenant.

