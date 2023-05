Kany García annonce son retour au Mexique : dates et villes qu’elle visitera

in

Musique

Nous vous disons quand les billets pour les présentations seront mis en vente



©Getty ImagesKany García est prêt à retourner au Mexique en 2023

kany garciachanteur portoricain qui a remporté cinq Latin Grammys, est prêt à faire le tour du pays, comme a annoncé sa tournée au Mexique en 2023 et nous vous disons quand ce sera et dans quelles villes il se rendra.

« Belle famille du Mexique, je suis ravi de vous annoncer enfin que tout est prêt pour ma tournée dans votre pays», a écrit la chanteuse dans une brève déclaration pour ses millions de followers.

Kany García au Mexique 2023 : villes et dates

Les présentations de Kany commencera dans le nord du pays, à Tijuana, ce 22 octobre pour se poursuivre pour un total de 10 villesétant sa dernière date le 10 novembre à Torreón. Les billets pour les représentations seront mis en vente ce 1er juin.

Tijuana – Le Forum (22 octobre) Querétaro – Auditorium Josefa Ortiz de Domínguez (24 octobre) Lion – Forum du lac (27 octobre) Guadalajara – Auditorium Telmex (27 octobre) Mérida – Auditorium La Isla (28 octobre) veracruz – WTC (29 octobre) CDMX – Auditorium National (6 novembre) Puebla – Auditorium métropolitain (8 novembre) Monterey – Arena Monterrey (9 novembre) Donjon – Colisée du centenaire (10 novembre)

Grâce à une conférence virtuelle, Kany García a assuré que retourner au Mexique, c’est rentrer chez soi, puisque son premier album a été réalisé dans le paysle même endroit où il a réalisé sa première chanson numéro un, alors il sent qu’il revient avec une famille qui s’est agrandie de plus en plus.

Diplômée en journalisme spécialisée dans le divertissement et la culture avec plus de huit ans d’expérience dans les médias au Mexique. Reportages cinématographiques, séries, expositions et concerts. Depuis 2023, il est écrivain de divertissement chez Spoiler.

