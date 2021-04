Kano Comes Clean: Mortal Kombat Star confirme que jouer le méchant est très amusant

Les jeux Mortal Kombat sont remplis de combattants bizarres et redoutables, mais une chose que peu d’entre eux possèdent est un sens de l’humour. Le combattant appelé Kano est l’un des rares personnages de la série à plaisanter souvent sur le monde étrange de Combat mortel. Ce sens de l’humour a toujours fait aimer Kano aux fans, même si le personnage est toujours présenté comme un méchant.

Josh Lawson incarnera Kano dans le prochain film d’action en direct Mortal Kombat. Dans une interview avec ComicBook.com, l’acteur a expliqué comment l’os drôle de Kano et son manque de moralité font de lui un personnage si amusant à jouer.

« Je pense que beaucoup de gens diront que c’est amusant de jouer le méchant. N’est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce amusant d’être méchant? Je pense que c’est la permission de dire et de faire les choses que nous ne pouvons pas dans la société civile. Kano n’a pas ce filtre. Il est égoïste, il est avide, il est opportuniste et il y a quelque chose d’amusant à obtenir la permission de le faire. Ouais, nous ne le faisons jamais dans la vie, et nous ne devrions jamais le faire. «

Kano a fait partie de la Combat mortel jeux depuis la sortie du premier opus de la série. Le personnage est un mercenaire australien et membre du cartel criminel international connu sous le nom de Black Dragon, dans lequel il a de fréquents affrontements avec Sonya Blade et Jax Briggs.

Contrairement aux autres guerriers du royaume de la Terre, qui se battent toujours pour sauver la planète, Kano est largement intéressé par ses propres motivations égoïstes et transfère joyeusement son allégeance à celui qui est prêt à payer le plus. Selon Lawson, jouer à Kano lui permet d’exploiter le côté égoïste de l’humanité sur lequel vous auriez normalement à lutter.

« Je pense que nous avons tous cette capacité. Nous avons tous le potentiel d’être horribles et j’espère que nous étouffons cela pour la plupart. Être le méchant, vous n’êtes pas obligé, et c’est amusant de repousser les limites dans cette direction. Donc ouais, pour répondre à ta question, c’est très amusant. «

Bien que Kano soit un méchant, il n’est pas le principal grand méchant de Combat mortel. Il sera intéressant de voir quelles nouvelles nuances Lawson apporte au personnage et si les décès que Kano utilise dans le film seront un pas en avant par rapport à ses mouvements moins bien reçus dans les jeux.

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel comprend une distribution principale de Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi-Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 23 avril. ComicBook.com a rapporté cette nouvelle en premier.

