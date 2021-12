Kang le conquérant taquiné dans Ant-Man et la guêpe: art cadeau d’emballage Quantumania

Jonathan Majors reviendra au MCU dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania, et un cadeau enveloppant vient peut-être de révéler un premier aperçu du grand méchant.

Depuis que Jonathan Majors a fait son apparition en tant que Celui qui reste dans Loki, les fans se demandent à quoi ressemblera le personnage la prochaine fois que nous le verrons dans toute sa gloire de Kang le Conquérant lorsqu’il reviendra en tant qu’antagoniste de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Grâce à une image d’un cadeau d’emballage de la nouvelle aventure pour Scott Lang et Hope Van Dyne, nous avons maintenant notre tout premier indice sur ce à quoi ressemblera la force potentiellement destructrice du MCU et il semble qu’ils soient restés fidèles au méchant. apparence de bande dessinée.

Dans un tweet du membre de l’équipe de cascadeurs Ace Ruele, qui a depuis été supprimé, l’image partagée montre Ruele portant une chemise marquée Stunt Team 2021 et présente une image gravement endommagée du casque Ant-Man de Scott Lang, et dans une réflexion sur le côté restant du casque peut être vu le reflet de Kang, avec son casque violet familier confirmant que le méchant prendra sa forme la plus connue dans la troisième aventure Ant-Man.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Bien sûr, il y a autant de secret autour de ce film que de tout autre actuellement sur la liste de Marvel, et étant donné que le film semble avoir des liens profonds avec le multivers, il n’est pas surprenant que Kevin Feige et son équipe veuillent en garder autant sur l’intrigue. se termine avec tant de choses à venir avant d’arriver à Quantumanie en juillet 2023, à commencer par Spider-Man : Pas de chemin à la maison plus tard ce mois-ci, ce qui lancera vraiment le multivers Marvel qui a été taquiné pendant si longtemps et qui semble maintenant changer le MCU pour toujours.

Le casting de Jonathan Majors dans le rôle de Kang The Conqueror a été initialement annoncé à la fin de 2020, et lorsqu’il a fait une apparition inattendue dans la finale de Loki cela a immédiatement déclenché une frénésie sur les réseaux sociaux pour savoir pourquoi Kang The Conqueror était si génial et si « pas Kang » dans son apparence. Bien sûr la version du personnage vu dans Loki n’était pas en fait la version de Kang qui sera vue plus tard dans le MCU, mais cette version était apparemment très importante en tant que l’un des piliers qui maintenaient ensemble la chronologie unique de l’univers Marvel. Des indices selon lesquels toutes sortes de chaos pourraient s’ensuivre si cette chronologie était interrompue ont été fréquemment abandonnés dans certains des derniers films de la franchise, et nous sommes maintenant sur le point de voir où tout cela mènera, avec Majors ‘Kang réglé sur avoir une grande partie de cela vers la fin de la phase 4.

Bien que l’art conceptuel utilisé dans les cadeaux d’emballage soit généralement une assez bonne représentation de la nature du film, tout en donnant un premier aperçu de Kang, il soulève également une question sur le sort d’Ant-Man dans le film. La dernière fois qu’une armure d’Avenger a été vue endommagée dans des illustrations liées à un film Marvel, elle appartenait à Iron Man dans Avengers : Fin de partie, et nous savons tous comment cela s’est terminé. Nous ne pouvons qu’espérer que ce n’est pas le présage d’un destin similaire sur le chemin de Scott Lang.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie dévoilera tous ses secrets en salles le 28 juillet 2023.





Michael J. Fox ne comprend que maintenant pourquoi Retour vers le futur est toujours aimé Malgré le coup d’envoi de sa carrière cinématographique, Michael J. Fox n’a compris pourquoi il y a tant d’amour pour Retour vers le futur

Lire la suite





A propos de l’auteur