Kane Hodder dit que le vendredi 13 est son jour de chance

Nous avons récemment passé un autre vendredi 13, et pour vendredi 13 star de la franchise Kane Hodder, c’est le plus beau jour de l’année. Traditionnellement, la date a été considérée comme malchanceuse par les superstitieux, et c’est même ce qui a conduit le film à obtenir son titre en 1980. La série découle de la noyade présumée de Jason Voorhees le jour de son anniversaire, qui s’est produit un vendredi 13, provoquant sa mère pour casser et assassiner un groupe de conseillers de camp plusieurs années plus tard.

Hodder a rejoint la série en 1988, commençant sa course dans le rôle de Jason Voorhees avec le septième épisode, Vendredi 13, partie VII : Le sang neuf. Il a si bien endossé le rôle qu’il est devenu la première personne à jouer Jason dans plusieurs films, car il était de retour sous le masque pendant Vendredi 13, partie VIII : Jason prend Manhattan, Jason va en enferet Jason X. Il avait hâte de partager la vedette avec Freddy Krueger dans Freddy contre Jason lorsque le rôle a été refondu de manière controversée.

Malgré cette refonte, les fans d’horreur célèbrent encore largement Hodder des décennies plus tard pour sa course en tant que Jason Voorhees. Cela a fait de lui une personne particulièrement populaire chaque fois qu’un vendredi 13 se déroule sur le calendrier. Interrogé par TMZ s’il pensait que ce jour n’était pas de chance pour lui, voici ce que Hodder avait à dire.

Absolument pas. Cela a complètement bouleversé ma carrière. J'étais cascadeur, je le suis depuis 45 ans maintenant, et je suis passé de cascadeur anonyme à quelqu'un qui signe des choses pour les gens. Donc, ça n'a été que de la chance pour moi. Je sais que les gens ont de mauvaises impressions, « Vendredi 13, pas de chance », mais je n'y crois pas du tout. C'est un peu ironique. Je pense que vous savez que je me suis assez gravement brûlé en faisant une cascade au début de ma carrière, et c'était un 13, mais ce n'était pas un vendredi. En dehors de cela, aucune mauvaise chose ne s'est jamais produite. »





Kane Hodder veut que la franchise continue







Si vous allez demander à Kane Hodder s’il devrait y avoir un autre film, c’est définitivement un oui. Mieux encore, il est prêt à reprendre le rôle de Jason si un autre film finit par se produire.

« Il y a eu 12 films, alors comment ne pas faire un 13e vendredi 13 ? Je suis toujours prêt à tuer des gens, et j’aimerais avoir la chance de revenir. Ce qui est intéressant à propos de cette date, le vendredi 13, Mai 1988, c’est le jour où mon premier film du vendredi 13 est sorti en salles. C’est donc un peu ironique de vous parler à nouveau le vendredi 13 mai ! »

Hodder a également expliqué à quel point c’est un rôle difficile à jouer, même s’il l’a bien compris. Il dit également qu’il serait toujours prêt à s’impliquer dans le prochain film, même s’il n’est pas Jason, car ce serait « amusant » de jouer une victime.

« C’est un rôle beaucoup plus difficile que les gens ne le pensent, parce qu’ils disent: » Eh bien, il n’y a pas de dialogue et vous n’utilisez même pas d’expressions faciales. Pour moi, cela rend les choses encore plus difficiles… Je pense qu’il y a des acteurs qui, si je ne le faisais pas, que ce serait assez amusant pour moi d’être victime de Jason. Juste une tournure ironique. «





