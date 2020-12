Kamala Harris reçoit la vaccination contre le coronavirus

Kamala Harris a été vaccinée contre le coronavirus, mardi.

La vice-présidente élue Kamala Harris et son mari, Doug Emhoff, ont reçu le vaccin contre le coronavirus de Moderna, mardi, sur vidéo dans le but de renforcer la confiance du public pour se faire vacciner. Harris a décrit le tir comme «facile» et «relativement indolore». Samuel Corum / « Il s’agit littéralement de sauver des vies. Je fais confiance aux scientifiques et ce sont les scientifiques qui ont créé et approuvé ce vaccin », a-t-elle déclaré. « Alors, j’exhorte tout le monde, quand c’est votre tour, à se faire vacciner. Il s’agit de sauver votre vie, la vie des membres de votre famille et la vie de votre communauté. » Harris est le dernier responsable du gouvernement à recevoir le vaccin après qu’il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que les responsables de la Maison Blanche seraient parmi les premiers à y avoir accès. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a détaillé son expérience de la vaccination, sur Instagram, au début du mois. À propos de ses symptômes après coup, elle a déclaré: «J’ai une petite douleur musculaire dans le bras, ce qui n’est pas inhabituel avec n’importe quel coup. La deuxième chose que je ressens, c’est la fatigue – mais aussi, ça fait très longtemps que je n’ai pas fait de pause. » Moderna et Pfizer ont annoncé qu’ils avaient terminé de travailler sur des vaccins contre le coronavirus en novembre. Le président élu Joe Biden et son épouse, Jill Biden, ont été vaccinés le 21 décembre. [Via]