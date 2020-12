Kamaiyah fait preuve de polyvalence sur l’album « No Explanations » Ft. Jackboy et Mozzy

Elle a été sur son grind, cracher des barres et faire des mouvements dans la salle de conférence. Kamaiyah se prépare pour être le prochain magnat du rap et avec trois projets livrés rien qu’en 2020, elle s’assure que sa voix est entendue. Le maître de cérémonie de la région de la Baie a émergé vendredi 11 décembre avec un nouvel album, Pas d’attentes-un projet qui, selon elle, montre à quel point elle est adaptable en tant qu’artiste.

« Mes deux projets précédents de cette année, je dirais, ont eu une forte influence sur la côte ouest », a déclaré Kamaiyah dans un communiqué de presse. » artiste polyvalent donc je voulais vraiment montrer ma capacité à faire mon truc sur n’importe quel type de beat. J’aime dire que ce projet lui donne une atmosphère méridionale. Ce n’est certainement pas un projet typique de Kamaiyah, mais c’est toujours de la bonne musique.

« C’est mon troisième projet qui tombe cette année et en 2021, je vais encore plus loin », a-t-elle ajouté. « Je veux que les gens et mes fans comprennent que je suis plus qu’un simple rappeur, mais un artiste. Ma créativité et mon effort pour vraiment obtenir ce que je veux. Je veux que les gens entendent ce projet et comprennent ma polyvalence et ont aussi quelque chose avec lequel ils vibrent. Il est important pour moi de continuer à nourrir la musique et le contenu de mes fans pour rester connecté avec moi. »

L’album contient deux longs métrages de Jackboy et Mozzy. Écoutez Kamiayah’s Pas d’attentes et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. Grand pas

2. Still I Rise ft. Jackboy

3. Pliez le coin

4. Art de la guerre

5. Devenez fou

6. Peur de perdre

7. Momma Said ft. Mozzy

8. Choisi

9. La distance

10. Paiement à la livraison

11. Sweat à capuche Bape