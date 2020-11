Kam Carter, le fils de Lil Wayne et Lauren London, fait une apparition de « No Ceilings 3 » sur « Kam »

Tunechi a appris à ses petits à suivre ses traces. Vendredi soir (27 novembre), Lil Wayne a publié son anticipé Pas de plafond 3 mixtape, et parmi les fonctionnalités remarquables incluses dans le projet, une personne dont les fans n’ont pas arrêté de parler est le jeune Kameron Carter. Le fils de Lil Wayne et Lauren London, âgé de 11 ans, fait une apparition sur la chanson « Kam », et bien que le morceau montre que c’est Weezy avec le jeune rappeur, il est clair que Kam Carter est en charge de celui-ci pendant qu’il vole solo.

Kam crache quelques bars familiaux flanqués d’un crochet accrocheur où il compare son débit à l’eau et crie même sa sœur aînée Reginae. Cela pourrait être un petit Tunechi en devenir, alors diffusez « Kam » de Young Carter et dites-nous comment vous pensez qu’il a fait.

Tracklist

Le jeune Kam Karter et moi avons beaucoup à dire

Mon papa de la Nouvelle-Orléans et ma maman de LA

Je conduis à la peinture comme si j’étais le Dr J

J’ai eu un triple-double l’autre jour

Ils me demandent si je suis Kobe parce que j’ai frappé le fadeaway

Je viens de marquer un trois points comme si j’étais BJ

Cri à ma soeur Reginae

Je suis tellement fou comme si j’étais FaZe, Sway