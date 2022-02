Kaley Cuoco termine le tournage de la saison 2 de The Flight Attendant avec un message vidéo sincère

La saison 2 de Kaley Cuoco avec L’hôtesse de l’air a terminé le tournage, l’actrice confirmant la nouvelle via son compte Instagram. Bien que l’actrice soit encore plus connue pour son rôle de longue date en tant que Penny dans La théorie du Big Bang, elle a récemment été acclamée pour son rôle de voix dans l’animation de DC Harley Quinn série et la première saison de L’hôtesse de l’air. Maintenant que le tournage est terminé pour la deuxième saison de l’émission de mystère sur le meurtre, Cuoco voulait s’assurer que sa gratitude envers tous ceux qui ont travaillé sur la série est connue.

Dans sa publication Instagram, l’actrice a écrit : « C’est la fin officielle de la saison 2 [of The Flight Attendant] 3 pays, 7 mois, méga hauts et bas, Covid etc ! Quel casting, quelle équipe, quelle équipe !! Il n’y a pas de mots pour décrire ma gratitude. J’ai hâte que vous voyiez ce que nous avons fait ! Cuoco a publié une image d’elle-même à l’extérieur du studio Warner Bros., ainsi que des vidéos d’un discours qu’elle a prononcé devant l’équipe exprimant son amour pour chacun d’eux. Dans la vidéo, elle a dit :

« Cela a été sept mois incroyables. Cela a été un énorme effort d’équipe. Cela a été pour moi la vie la plus étrange imitant l’art que j’aie jamais eue dans ma carrière. Je n’aurais jamais pu m’en sortir sans chacun de vous. L’un d’entre vous m’a sauvé chaque jour au cours des sept derniers mois et je vous dois à tous le plus grand merci. Je sais que je finis par être le visage de cela et je suis bien conscient que ce n’est pas le cas. Chacun de vous en a fait un rêve et a travaillé si dur. Merci du fond du cœur, ce vol a été tellement incroyable, il m’est venu il y a des années et le fait que nous soyons là où nous en sommes, vous m’avez tous aidé à en arriver là. C’est un rêve devenu réalité et je n’aurais pas pu m’en sortir sans vous. Merci merci merci. »

The Flight Attendant a été un grand succès pour HBO, menant à une extension d'une série limitée







L’hôtesse de l’air était à l’origine destiné à être une série limitée sur HBO Max, mais sa popularité a changé cela. La première saison a présenté le personnage de Cuoco, Cassie, l’hôtesse de l’air du titre qui remplit sa vie d’aventures d’un soir et de beaucoup d’alcool, mais se retrouve mêlée à un mystère de meurtre lorsqu’elle se réveille pour découvrir que sa dernière aventure a été assassinée. Après la fin de la première saison, HBO a annoncé en décembre 2020 qu’une nouvelle saison arriverait bientôt.

Bien qu’il n’y ait aucun détail connu sur la deuxième série, mais il a été rapporté l’année dernière que Sharon Stone rejoindrait le casting en tant que mère de Cassie, il semble très probable que le personnage de Cuoco ait accepté l’offre de travail de la CIA. Avec la série apparemment prête à voir à nouveau Cassie trotter dans le monde entier, nous pouvons nous attendre à plus du même drame tendu que la première saison a apporté avec les nominations aux récompenses suivantes qui ont afflué pour la première saison. Il n’est pas trop long d’attendre que la nouvelle aventure de Cassie arrive sur les écrans, la deuxième saison devant débuter au printemps.









