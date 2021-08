Kaley Cuoco propose d’acheter un cheval frappé par l’entraîneur allemand Kim Raisner aux Jeux olympiques

Koei Tecmo Hyrule Warriors - L'ere du Fleau Switch

Plongez dans les origines de The Legend of Zelda : Breath of the Wild !Un siècle avant les événements de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le Grand Fléau a frappé Hyrule, défigurant le royaume et plongeant ce dernier dans les ténèbres. Hyrule Warriors: L'ère du Fléau propose aux joueurs de vivre pour la première fois les batailles épiques de cette période intense dans un jeu d'action au rythme effréné!Basé sur un système de combos, de déchaînement d'attaques spéciales spectaculaires et des vagues d'ennemis gigantesques, chaque combat deviens un épisode d'action magistral.Un jeu haut en couleur, nerveux, idéal pour la coopération même en local.