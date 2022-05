Kaley Cuoco produira et jouera le rôle de la légende hollywoodienne Doris Day dans une série limitée

La sitcom de CBS La théorie du Big Bang a fait de Kaley Cuoco l’une des femmes les plus riches de la télévision, la poussant à passer à des choses plus grandes et meilleures. En 2017, L’hôtesse de l’air, l’actrice a fondé sa propre société de production, Yes, Norman Productions, qui a joué un rôle dans la réalisation de son dernier concert L’hôtesse de l’air au petit écran. Dans une récente interview avec Charme Cuoco a partagé son enthousiasme pour d’autres projets à venir, notamment Une saison avec maman, un projet basé sur un livre sur une mère et sa fille passionnées de baseball, et une série limitée basée sur la vie de l’icône hollywoodienne Doris Day.

Cuoco a déclaré qu’elle avait hâte de prendre un peu de temps, qu’elle avait besoin de lever les pieds et de laisser quelqu’un d’autre monter à bord de l’avion, puis de le laisser revenir. Dans le cas de la série Doris Day, basée sur la biographie d’AE Hotchner de 1976, Doris Day : sa propre histoireCuoco débarquera elle-même cet avion alors qu’elle est sur le point de jouer le rôle du Confession sur l’oreiller actrice.

La vie de Doris Day était loin de l’image saine qu’Hollywood a essayé de projeter

Cuoco a déclaré à Glamour que le projet Doris Day était une sorte de rêve et promettait que ce ne serait pas votre biopic typique, en disant :

« Elle est tellement emblématique – la chérie de l’Amérique, une amoureuse des animaux, une danseuse, etc. En savoir plus sur sa vie est un autre exemple de ce que vous ne savez jamais ce que quelqu’un traverse. Elle traversait tellement de choses dans les coulisses.

En effet, et elle a traversé tout cela avec un sourire pour le public au cours d’une carrière de 70 ans. Plus tard, Day dissiperait elle-même l’étiquette d’Hollywood comme une « vierge saine ». Doris Day a écrit :

«Après 27 ans de chant dans un groupe, d’apparitions à la radio, dans des boîtes de nuit, d’enregistrement, de cinéma et de télévision, mon image publique est inébranlablement celle de la Vierge saine de l’Amérique, la fille d’à côté, insouciante et débordante de bonheur. Une image, je peux vous l’assurer, est plus imaginaire que n’importe quel rôle dans un film que j’ai jamais joué.

Selon son propre récit, Day a été mariée à 17 ans à un tromboniste sadique psychopathe nommé Al Jorden qui l’a agressée physiquement et était le père de son enfant unique, Terry Melcher (plus tard adopté par son troisième mari Marty Melcher). Après avoir refusé de se faire avorter, Jorden a battu Day dans une tentative infructueuse de forcer une fausse couche. Une fois, il a frappé sa femme à plusieurs reprises pour avoir reçu un cadeau d’un collègue masculin, la réprimandant pour « avoir monté ces escaliers en courant afin que tous les hommes puissent bien regarder votre jupe ». Schizophrène, Jorden s’est suicidé en 1967.

Day a été mariée à son troisième mari, le producteur de films Marty Melcher, de 1951 jusqu’à sa mort en 1968. Après sa mort, Day a découvert que Melcher avait mal géré sa fortune de 20 millions de dollars, la laissant fauchée et avait un plan secret pour anéantir les millions qu’elle avait gagnés. Elle a également appris que son défunt mari avait signé son nom à un contrat pour une série télévisée dans laquelle il a reçu une grosse avance. L’argent, qui devait être utilisé pour les coûts de production, avait déjà été dépensé et Day était censé commencer le tournage six semaines seulement après en avoir entendu parler.

Le fils de Doris Day, Terry Melcher, était un producteur de musique qui s’est en quelque sorte fait un nom par inadvertance en dehors du studio d’enregistrement. Avec des aspirations à devenir un artiste d’enregistrement, l’infâme Charles Manson avait auditionné pour Melcher, mais il a refusé de signer Manson. Melcher vivait autrefois dans la maison de Cielo Drive, site des meurtres de Sharon Tate. Bien que certains aient émis l’hypothèse que Melcher était la cible de Manson depuis le début, les membres de la famille Manson ont déclaré qu’ils savaient que Melcher avait quitté la maison. En fait, Susan Akins a déclaré à un grand jury que la maison avait été choisie « pour semer la peur chez Terry Melcher parce que Terry nous avait donné sa parole sur certaines choses et ne les avait jamais réalisées ».

Terry Melcher a précédé sa mère dans la mort le 19 novembre 2004, après une longue bataille contre le mélanome. Il avait 62 ans. Doris Day est décédée le 13 mai 2019, après avoir contracté une pneumonie. Elle avait 97 ans.