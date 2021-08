Kaley Cuoco parle d’atteindre dans la série « Harley Quinn »

« Harley Quinn » est prévu pour sa troisième saison, qui sera le premier épisode de la série dans le catalogue HBO Max. Depuis son premier opus, les fans de DC Comics ont été captivés par le sens de l’humour décalé de la série animée, qui s’adresse à un public entièrement adulte, mettant en vedette une foule de sang, de violence et de blagues à la limite de la tradition inappropriée.

La série suit les mésaventures de Harley (Kaley Cuoco) après sa rupture avec The Joker (Alan Tudyk), forgeant une équipe spéciale avec Poison Ivy (Lake Bell), Doctor Psycho (Tony Hale), King Shark (Ron Funches) et SY BOrgman (Jason Alexandre).

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Handmaid’s Tale » pourrait se terminer dans la saison 5

Tout au long de la série, certains personnages notables de Gotham City entreraient également en scène, tels que Batman, le commissaire Gordon et même Lex Luthor lui-même, en plus de présenter quelques clins d’œil qui se sont avérés être un véritable délice pour les fans de DC Comics, qu’ils saluons la façon dont la série combine cet univers avec des éléments de la culture populaire.

L’actrice titulaire Kaley Cuoco a récemment partagé avec Variety ses satisfactions avec la série, se sentant surprise de tout ce qu’ils ont été autorisés à faire avec ces personnages pendant le développement de l’histoire, se sentant reconnaissante de la fascination du public.

J’adore y jouer. Je ne sais pas comment c’est arrivé, mais c’était fou. Et c’est Harley Quinn sous acide pendant que tu bois du Starbucks. C’est ainsi que je le décris.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Sandman » termine le tournage de sa première saison

Après la fin de « The Big Bang Theory », Kaley Cuoco a réussi à trouver une bonne séquence dans son métier d’actrice. Non seulement la production de « Harley Quinn » lui permettrait de rester d’actualité auprès du grand public. Après avoir reçu une nomination aux Golden Globes pour la série HBO Max « The Flight Attendant », l’actrice a également reçu sa première nomination aux Emmy cette année.

En prévision de la troisième saison de « Harley Quinn », les fans de la série pourront lire la bande dessinée « The Eat, Bang, Kill Tour », qui se déroulera juste après le mariage raté entre Poison Ivy et Kite Man. trois est actuellement en phase finale de développement et sa date d’arrivée sur HBO Max devrait être révélée très prochainement.