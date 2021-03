Kaley Cuoco jouera Doris Day en série limitée

Kaley Cuoco a remporté un autre triomphe de haut vol pour accompagner son émission « Flight Attendant »: elle jouera l’acteur légendaire Doris Day dans une nouvelle série limitée.

Comme Variety l’a rapporté vendredi, Yes, Norman Productions de Cuoco a obtenu le droit de développer « Doris Day: Her Own Story » d’AE Hotchner. Il s’associe avec Berlanti Productions et Warner Bros. Television (les mêmes personnes derrière « The Flight Attendant ») pour raconter l’histoire de l’acteur « good girl » d’Hollywood et sa vie personnelle tumultueuse.

Kaley Cuoco jouera Doris Day dans une prochaine série télévisée. Getty Images

La biographie de Hotchner en 1976 était basée sur des entretiens avec Day. En tant que Day, Cuoco racontera l’histoire de l’acteur, chanteuse (elle a marqué un tube en 1956 avec « Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be) » et militante des droits des animaux.

Cuoco est dans une bonne position ces jours-ci: bien que « The Flight Attendant », dont elle est également productrice exécutive, n’a pas remporté de Golden Globes en février, le simple fait d’être nominé a rehaussé son profil. Et nous avons tous pu voir un éclair de sa bonne humeur d’avoir perdu avec une série de publications Instagram qui mangent vos sentiments qu’elle a faites.

Day a commencé à jouer dans des films dans les années 1940, en commençant par des comédies musicales. Au cours des 20 années suivantes, elle est devenue une énorme star de la liste A, en vedette dans des films comme « Calamity Jane » (1953) et « The Man Who Knew Too Much » (1956), dans lequel elle a chanté « Que Sera ». Elle a également réalisé une poignée de films avec la co-star Rock Hudson, dont « Pillow Talk » (1959) et « Lover Come Back » (1961), une association qui leur a valu d’être jumelés dans le morceau « Grease » « Look at Me, Je suis Sandra Dee. «

Cuoco a été nominée pour un Golden Globe pour sa performance dans «The Flight Attendant». HBO

Mais son image saine et conservatrice à l’écran ne correspondait pas tout à fait à ses quatre mariages, dont trois se sont soldés par un divorce. Son troisième mari, le producteur Martin Melcher, lui a détourné des millions de dollars et l’a laissée endettée à sa mort. Elle est passée à la télévision et est finalement devenue connue comme un grand partisan des droits et du bien-être des animaux. Day est décédé en 2019 à l’âge de 97 ans.

L’ancien acteur de « Big Bang Theory », qui possède beaucoup de chiens et monte des chevaux, a partagé la nouvelle de la nouvelle série sur Instagram vendredi, résumant le tout assez bien avec sa légende.

« Que sera, sera, quel que sera ce sera, le futur n’est pas à nous, que sera, sera », écrit-elle.