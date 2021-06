Kaley Cuoco fête le 3e anniversaire de son mariage : « Je t’aime tellement »

Trois ans après son mariage avec Karl Cook, Kaley Cuoco est toujours étourdie.

La star de « Flight Attendant » a publié mercredi une photo d’elle souriante avec son mari sur Instagram, célébrant ce qui était clairement l’un des jours les plus heureux de sa vie :

« NY, le 30 juin 2016 est l’année de notre rencontre », a-t-elle écrit dans la légende, à côté d’une photo en noir et blanc de ce qui semble être les deux dans les rues de New York.

« 2 ans jour pour jour avant notre mariage et maintenant 3 ans mariés », a-t-elle poursuivi. « Pourquoi es-tu resté si longtemps marié avec moi ?! Je suis sincèrement impressionné @mrtankcook lol je t’aime oh tellement tu n’as aucune idée … joyeux anniversaire !!! »

Aww, comme c’est doux cette? Et nous aimons aussi à la fois le sourire grand ouvert de Cuoco et le sourire plein de dents au fromage de Cook.

Chelsea Handler était également en mode soutien complet, commentant: « Kaley – tout le monde t’aime, c’est pourquoi il est resté marié avec toi. C’est toi », tandis que Caroline Rhea a envoyé un simple « Joyeux anniversaire ».

Kaley Cuoco et Karl Cook à Hilarity For Charity de Seth Rogen à Los Angeles en 2018. Rachel Murray / Getty Images

Cuoco, 35 ans, a également partagé une photo couleur de leur mariage sur des histoires Instagram, qui fait écho à l’image qu’elle a partagée l’année dernière pour leur anniversaire, qui date du grand jour lui-même. Mais assez différente de sa photo d’eux deux en train de s’agresser et de s’embrasser sur une photo de Disneyland, qu’elle a publiée pour le premier anniversaire de leurs fiançailles (30 novembre 2017, également son anniversaire).

C’est le deuxième mariage de Cuoco et le premier de Cook. Elle a épousé le joueur de tennis Ryan Sweeting trois mois après avoir commencé à sortir ensemble, fin 2013, et ils se sont séparés en 2015. Elle et Cook, 30 ans, ont commencé à sortir ensemble en 2016 et se sont mariés en 2018, mais ils n’ont emménagé ensemble qu’en 2020 parce qu’ils faisaient construire une maison.

« Nous avons un mariage très peu conventionnel, vous savez, nous avons différents endroits où nous sommes souvent », a déclaré Cuoco à l’époque. « Vous savez, nous ne sommes pas ensemble tous les jours et je pense que, personnellement, c’est important, cela fonctionne bien pour nous. Si nous voulons nous faire honte sur Instagram, Instagram se fait honte. Cela rend la vie vraiment amusante. «

On dirait qu’ils savent ce qu’ils font !

