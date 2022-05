Kaley Cuoco dit que c’était « le coup de foudre » avec son petit ami Tom Pelphrey

Kaley Cuoco est très amoureuse de son petit ami, Tom Pelphrey. À tel point qu’elle l’appelle « l’amour de ma vie ».

Après avoir officialisé leur relation sur Instagram plus tôt ce mois-ci, la star de « Flight Attendant » a partagé comment elle et l’acteur « Ozark » se sont rencontrés et « immédiatement connectés ».

« Nous avons le même manager (Andrea Pett-Joseph) et nous avons été mis en place par (elle), ce qui est tellement Hollywood », a déclaré Cuoco, 36 ans, à USA Today en riant. « Elle est comme, ‘Oh mon Dieu, je pense que vous êtes parfaits l’un pour l’autre.' »

Elle a partagé qu’elle avait rencontré Pelphrey, 39 ans, lors de la première d' »Ozark » en avril et qu’elle était avec son manager lorsqu’il est entré.

« J’ai entendu sa voix, et je me suis retourné, et c’était comme si ma vie était finie ou commençait tout juste. Ça m’a frappé. C’était le coup de foudre », se souvient-elle. « Nous avons été immédiatement connectés. J’ai l’impression de l’avoir connu toute ma vie, mais je n’étais pas prêt pour lui.

« Nous sommes prêts à construire une vie ensemble », a-t-elle ajouté.

L’ancienne star de « The Big Bang Theory » a poursuivi en expliquant qu’elle était prête à soutenir son partenaire dans tout ce qu’il entreprend. Cuoco a expliqué qu’elle n’avait jamais pris de congé parce qu’elle adorait travailler.

En juillet, elle part trois mois à Berlin pour tourner le film « Role Play », mais après cela, elle dit qu’elle se consacre à prendre du temps pour sa relation.

« Je veux rentrer à la maison après ça et prendre le reste de l’année et soutenir Tom et ce qu’il tourne », a-t-elle partagé, ajoutant : « Et être là pour quelqu’un d’autre, pas seulement pour moi. »

Le couple a fait sa première apparition publique ensemble le 23 mai lorsqu’ils ont assisté à la cérémonie du Hollywood Walk of Fame du scénariste-producteur Greg Berlanti.

Tom Pelphrey et Kaley Cuoco assistent à la cérémonie du Hollywood Walk of Fame de Greg Berlanti le 23 mai 2022/ Kevin Winter / Getty Images

Les deux ont apparemment confirmé leur romance en partageant des photos sur Instagram d’eux-mêmes en train de se mettre à l’aise lors d’un voyage à la montagne début mai.

Quelques semaines plus tard, ils ont vécu leur meilleure vie à la ferme et ont partagé l’expérience sur Instagram.

Cuoco était auparavant marié à l’équestre Karl Cook. Ils se sont séparés en septembre après trois ans de mariage. Elle a également été mariée au joueur de tennis Ryan Sweeting de 2013 à 2016.