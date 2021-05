Kaley Cuoco commente si elle ferait une réunion «  Big Bang Theory  »

« The Big Bang Theory » n’a pas disparu depuis si longtemps de notre univers, mais l’ancienne star Kaley Cuoco dit qu’elle serait prête à rassembler à nouveau le gang!

«Je serais certainement ouverte à une sorte de spectacle de retrouvailles», a-t-elle déclaré à E! Nouvelles récemment. « Je ne peux pas attendre le ‘Un ami, et je suis donc ouvert à en faire un nous-mêmes. «

Le gang « Big Bang Theory » pourrait-il se réunir à nouveau bientôt? Michael Yarish / Warner Bros.

Cuoco a joué Penny, le voisin des scientifiques de génie Leonard (Johnny Galecki) et Sheldon (Jim Parsons) et finalement la femme de Leonard dans la série, qui a duré 12 saisons entre 2007-19.

La réunion tant vantée des « Amis » sera diffusée sur HBO Max cette année (probablement), mais plus de 15 ans se seront écoulés entre sa fin de 2004 et la nouvelle émission.

Mais pour Cuoco, qui joue actuellement sur et produit exécutif « The Flight Attendant », c’est comme si aucun temps ne s’était écoulé depuis que « The Big Bang Theory » est arrivé à une conclusion.

« On a toujours l’impression que nous avons emballé hier », a-t-elle poursuivi. « Je pense que tout le monde essaie en quelque sorte sa nouvelle voie et voit quel sera son prochain projet, et je suis ravi de voir comment tout le monde s’épanouit. »

Elle s’est plutôt bien débrouillée, remportant une nomination aux Golden Globes pour « The Flight Attendant », et nous faisant tous rire et l’aimer encore plus alors qu’elle révélait ce que ne pas gagner.

Alors peut-être qu’une réunion n’aura pas lieu tout de suite. Mais sur la route, tout est possible, dit-elle.

« Je pense que dans quelques années ou chaque fois que quelqu’un sera ouvert, je serai certainement prêt pour ça », a déclaré Cuoco, 35 ans. « Ce fut une expérience qui a changé la vie pour nous tous, et ce serait formidable de le faire pour les fans, aussi, parce que nous avions une base de fans incroyable qui est restée avec nous pendant si longtemps. »

