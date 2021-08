Kaley Cuoco chante le thème de « Full House » et la réaction de John Stamos est inestimable

Kaley Cuoco totalement connaît la chanson thème « Full House », une émission dans laquelle elle n’est jamais apparue.

Alors, que pense la star de « Full House », John Stamos, du spectacle de Cuoco, « The Big Bang Theory », et de sa chanson thème ?

Disons qu’il est un peu moins expert.

« Voici un peu de soleil dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin – l’adorable @kaleycuoco et moi essayons de passer à travers le thème Full House et bien plus encore », Stamos légende une nouvelle vidéo de lui (de W Magazine) et Cuoco sur Instagram, et c’est totalement charmant :

Le duo s’est rencontré dans ce qui semble être une pièce aux murs noirs. Elle porte un ventilateur à main et une liasse de papiers et essaie de ne pas trop fangirl.

« Je vis tous mes rêves en ce moment », a déclaré Cuoco à la caméra. ‘Nous allons chanter la chanson thème ‘Full House’ avec John Stamos. »

« C’est un de tes rêves ? » Stamos impassible, et Cuoco lui dit qu’elle savait qu’il serait là, alors elle est venue préparée. Avec des paroles.

Et… elle s’en va ! Elle a plus d’enthousiasme et de gestes de la main qu’autre chose, et pendant ce temps, Stamos est laissé agresser pour la caméra, se joignant parfois à une ligne. À la fin, il dit : « C’est terrible. »

« C’est parfait », insiste-t-elle, et on la voit ensuite avec un ventilateur à main, essayant de se calmer. Apparemment, rencontrer Stamos est une affaire de sueur !

La vidéo s’appelle « Lyrical Improv » et a été réalisée par la journaliste Lynn Hirschberg, qui en 2008 était derrière la caméra pour W’s « Lynn Hirschberg’s Screen Tests ». Cela ressemble un peu à un retour à la forme.

Puis il prend les rênes et pose des questions sur la chanson thème de son émission ! Ce qu’il connaît à peine à tous, sauf qu’il comprend de très grands nombres. Heureusement, Cuoco connaît également sa propre chanson thème. On apprend alors qu’ils habitent tous les deux à deux pas l’un de l’autre.

« Nous devrions travailler ensemble », dit-il, et Cuoco dit qu’elle est prête à partir. « Pas dans le show business », poursuit-il. « Un lave-auto ou quelque chose comme ça. »

Hé, on les regarderait ensemble n’importe quand, n’importe où !