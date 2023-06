Kaley Cuoco célèbre Tom Pelphrey lors de la première fête des pères avec de nouvelles photos de bébé Matilda

Kaley Cuoco rend hommage à son partenaire Tom Pelphrey lors de sa première fête des pères de la manière la plus douce.

Cuoco a partagé un carrousel d’images sur Instagram avec une variété de photos de Pelphrey posant avec la fille du couple, Matilda, née le 30 mars. Sur plusieurs photos, il tenait sa petite fille tandis que sur d’autres, il la divertissait pendant qu’elle semblait jouer avec ses jouets.

« Bonne (première) fête des pères à la personne préférée de Tildy ! » elle a écrit dans la légende. « @tommypelphrey te voir devenir papa a été la joie de ma vie ! Personne ne t’aime plus que cette petite dame (à part moi) nous ???? vous pour toujours et apprécions tout ce que vous faites pour notre famille !

Dans les dernières photos du post, Cuoco a partagé plusieurs photos de son propre père posant avec sa petite-fille. Pour conclure la légende, Cuoco a ajouté une note douce dédiée à son papa, en écrivant : « Et à mon papa ! Les plus grands pops et gramps sur terre ! Matilda est un morceau de widdle chanceux!

Sur son histoire Instagram, Cuoco a également partagé une photo de Matilda berçant une nouvelle grenouillère, qui disait « Notre première fête des pères » avec « Tommy & Tildy » écrit sous un décalque d’un bébé éléphant avec son papa éléphant.

Mathilde lors de sa première fête des pères.Kaley Cuoco / Instagram

Pelphrey a partagé sa propre publication sur Instagram pour marquer sa première fête des pères en tant que papa.

Il a posté plusieurs photos, dont une photo avec Matilda alors qu’elles posaient dans leurs chemises assorties pour la fête des pères. Pelphrey a partagé plusieurs photos de sa fille, saupoudrant de clichés avec Cuoco ainsi que des photos posant avec certains de ses « papa swag ».

Dans la légende, il a expliqué que lui et Cuoco avaient attrapé « To Kill A Mockingbird » sur Turner Classic Movies ce matin-là, ajoutant: « Regarder Atticus, le père » parfait « , m’a fait réfléchir sur tous les hommes incroyables de ma vie. ”

« Des hommes qui ont pris le temps de partager leur sagesse, m’enseignent des VALEURS, m’encouragent, me soutiennent et me gardent honnête », a-t-il poursuivi. « Je vous suis tellement reconnaissant, vous savez qui vous êtes. Bonne fête des pères à tous les hommes incroyables. Je ne pourrais pas être plus heureux de rejoindre le club.

Sa légende s’est terminée par un hommage à Cuoco, écrivant: « Je t’aime @kaleycuoco – merci pour tout le butin de papa, une belle matinée et d’être le meilleur partenaire du monde. »

Cuoco a annoncé sa grossesse avec Pelphrey en octobre 2022 après avoir officialisé leur relation Instagram cinq mois plus tôt en mai.

L’ancienne star de « Big Bang Theory » n’a pas hésité à partager des aperçus de la maternité ou de sa fille avec les fans sur les réseaux sociaux. Depuis qu’elle a accueilli Matilda, Cuoco a partagé des moments où sa fille a noué des liens avec les animaux de la famille, y compris ses chiens et ses chèvres, ainsi que sa nouvelle obsession pour les Jonas Brothers.

Cette année, Cuoco a également célébré sa première fête des mères moins de deux mois après avoir accueilli sa fille.

Elle a partagé une douce vidéo sur son histoire Instagram de bébé Matilda allongée pendant qu’elle lui parlait. À un moment donné dans le clip, Cuoco a demandé à sa fille : « As-tu fait de moi une maman ? C’est la fête des mamans ? »

« Merci d’avoir fait de moi une maman », a-t-elle ajouté. « Merci pour la fête des mères. »