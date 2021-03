Kaley Cuoco a «  paniqué  » pour avoir perdu 1 million de dollars par épisode de salaire après la théorie du Big Bang

Eh bien, nous pourrions tous nous habituer à ce genre d’argent et accepter le fait qu’il disparaîtra parce que la série se termine a dû être une perspective décourageante.

Fair-play – malgré des opinions partagées, l’émission est devenue l’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps et a rapporté de l’argent sérieux au noyau principal de cinq membres de la distribution.

Outre Cuoco, les stars Jim Parsons, Johnny Galecki, Kunal Nayyar et Simon Helberg figuraient parmi les stars les mieux payées de la télé, avec Parsons en tête de la liste des hommes.

Non seulement ils faisaient de la banque, mais ils s’amusaient tous aussi.

En fait, Kaley a révélé qu’elle et Galecki ne voulaient pas vraiment quitter la série et étaient prêts à s’inscrire pour la saison 13, avant que Parsons n’annonce son départ.

Cuoco a poursuivi: « En tant qu’entité propre, je n’aurai plus jamais ça,

« Je n’aurai plus ce casting, l’argent, le calendrier. Pendant 12 ans, tout était fou.

« J’étais comme, OK, si je peux accepter que rien ne se compare à ça – et que je ne peux pas contrôler ce que les autres vont dire de moi – je savais que mon prochain projet allait être pour moi et j’allais laisser ça à sa place. «